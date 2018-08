Otranto (Lecce) - Dal 13 al 15 agosto Sentieri del Gusto, un percorso alla scoperta di tipicità di Puglia. 12/08/2018 Tutto pronto per il tradizionale e imperdibile appuntamento con la Festa in onore dei Santi Martiri di Otranto che anche quest’anno si arricchisce, per l’ottava edizione consecutiva, con l’evento Sentieri del Gusto, un percorso alla scoperta di tipicità di Puglia.

Organizzato da Mediamorfosi per il Comitato Festa dei Santi Martiri e promosso dall’Amministrazione Comunale, l’evento di promozione territoriale e culturale punta ad accogliere, coinvolgere e deliziare con sapori, arte e tradizioni della Puglia i visitatori che ogni anno decidono di prendere parte alle celebrazioni.

L’incantevole location – racchiusa tra le mura di Otranto, tra Largo Porta Terra e il Monumento degli Eroi, balconcino diretto sul Lungomare– diventa scrigno delle produzioni artistiche e agroalimentari di Puglia: tra manufatti di cartapesta, pietra leccese, giunco, si alternano gli stand delle migliori produzioni agroalimentari e della cosmesi naturale. Corona il percorso una raffinata area degustazione vino delle migliori Aziende Vinicole, guidata dai Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier di Lecce.

In una cornice dal fascino maestoso e senza tempo, vale la pena partecipare ai solenni festeggiamenti in onore dei Santi Martiri di Otranto e alle tante tipicità dei sentieri del gusto di Otranto.

Quest’anno il percorso si arricchisce grazie alle note musicali di Banda Adriatica – Odissea Mediterranea: il 15 agosto dalle ore 21,30 imperdibile il loro concerto per le vie del centro storico, grazie al prezioso supporto del Comitato Festa Santi Martiri di Otranto.