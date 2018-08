"Scuola Felice" : Ecco gli studenti più meritevoli di Orsara di Puglia (Foggia) 10/08/2018 Lunedì 13 agosto, dalle 18, premiazioni e borse di studio per il progetto “Scuola felice”

Il 14, a un anno dall’insediamento, incontro con i cittadini e Bilancio Partecipativo



ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Alle studentesse e agli studenti più meritevoli di Orsara di Puglia, l’Amministrazione comunale dedicherà una serata: lunedì 13 agosto 2018, a partire dalle ore 18, saranno premiati i ragazzi e le ragazze orsaresi che si sono distinti per impegno e risultati conseguiti nel corso dell’ultimo anno scolastico. L’evento, che è parte integrante dell’Estate Orsarese, rientra nel piano avviato dall’Amministrazione comunale nel 2017, con la pubblicazione dei bandi inerenti al progetto “Scuola felice”. Ai più meritevoli, coloro che hanno conseguito i migliori risultati scolastici, saranno assegnate delle borse di studio. In Piazza San Pietro, gli studenti delle scuole medie, superiori e i neo laureati capaci di ottenere i voti più alti riceveranno il plauso della cittadinanza e un premio che consiste in una serie di benefit. “Scuola felice” è un progetto comunale nato per valorizzare il merito e promuovere il diritto allo studio di tutti, anche di ragazze e ragazzi le cui famiglie, con grandi sacrifici, e nonostante il basso reddito, investono nella formazione dei loro figli. Il piano, anche in futuro, attiverà azioni concrete di supporto allo studio e contro la dispersione scolastica che potranno coinvolgere attivamente associazioni e gruppi locali. L’attuazione di “Scuola felice” è stata resa possibile anche grazie al programma di risparmio delle risorse condotto negli ultimi anni per merito dell’intera collettività. Negli ultimi 6 anni, la scuola è stata al centro dell’azione amministrativa con un intenso programma di potenziamento che ha riguardato non solo le strutture materiali e la dotazione infrastrutturale, ma anche lo svolgimento di progetti come l’educazione alla biodiversità, alla sensibilità ambientale, al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo. Sulla scuola, l’amministrazione comunale ha investito risorse importanti, anche per la “scuola 4.0”, per attrezzature informatiche, multimedialità, l’innovazione delle forme di insegnamento e apprendimento nell’era digitale. L’istituto comprensivo, negli ultimi 5 anni, è stato migliorato in ogni sua componente, dalla sicurezza alla tenuta antisismica dell’edificio, dalle strutture sportive alla dotazione di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico.

L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA I CITTADINI. Martedì 14 agosto, invece, alle 18.30 in Piazza San Pietro l’Amministrazione comunale incontrerà i cittadini. L’incontro servirà a fare il punto sullo stato di avanzamento delle realizzazioni previste nelle linee programmatiche presentate un anno fa, con la vittoria delle elezioni e l’insediamento della seconda giunta capeggiata dal sindaco Tommaso Lecce. Si discuterà anche di Bilancio Partecipativo, vale a dire della possibilità concreta, per tutti i cittadini orsaresi, di essere direttamente protagonisti di progetti per lo sviluppo della comunità ideati dal basso e promossi dal Comune anche grazie a risorse specificamente dedicate. “Sia la Scuola Felice che il Bilancio Partecipativo”, ha dichiarato Tommaso Lecce, “sono iniziative che mirano a promuovere concretamente il merito dell’impegno e delle idee, oltre che la voglia di migliorare la propria comunità a vantaggio di tutti”.