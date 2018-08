LA MAGIA DELLE SIRENE Il 19 agosto I edizione del Galà Fashion Show presso la sede estiva del Circolo Unione di Bari 15/08/2018 L'alta moda italiana va in scena. Domenica 19 Agosto, al Circolo Unione di Bari, presso la Sede Estiva di Torre a Mare, si svolge la I edizione de “La Magia delle Sirene”, il Galà Fashion Show che celebra l’eleganza dell'haute couture nazionale, organizzato dalla Carmen Martorana Eventi con il patrocinio della Camera della Moda Puglia.

Il luogo prescelto è la prestigiosa sede estiva del Circolo Unione a Torre a Mare, incantevole città di mare che rievocherà il canto delle sirene e il loro ideale supremo dell'arte e della bellezza.

Voluto dal presidente del Circolo Unione Giacomo Tomasicchio, l'evento è diretto da Roberto Guarducci, stilista per oltre un ventennio nella maison Fendi e attualmente docente di Fashion Design all'Accademia delle Belle Arti di Bari e direttore artistico di eventi fashion e glamour. In occasione del suo 40°anniversario di carriera nell'alta moda, ha realizzato una collezione di abiti che si caratterizzano per i preziosi tessuti italiani valorizzati da raffinate e ricercate lavorazioni sartoriali, per la creatività, l'innovazione, l'eleganza e, soprattutto, per lo stile, ispirata dal genio della pittura Giovanni Boldini che più di ogni altro ha saputo interpretare il fascino femminile e i vestiti sontuosi della Belle Époque.

A incantare la selezionata platea ci sarà anche la nuova collezione ‘Glitter’ dalla sartorialità pregiata e ricercata della stilista Maria Pia Eramo, protagonista al recente Paris Fashion Shooting organizzato dalla Camera della Moda Puglia con le Top Fashion Model della scuderia di Carmen Martorana.

Spazio al giovane talento pugliese con Bibiana Parisi Couture, che realizza abiti pensati per donne che amano curare i dettagli e che non vogliono passare inosservate, audaci, con giochi di pizzi e trasparenze molto sensuali che esaltano la femminilità.

La bellezza delle modelle sarà sottolineata dal professionista dell’hair style Riccardo Mari, e dal team Make-up & Beauty World Academy guidato da Isabella Pisanelli, docente di make-up presso il prestigioso istituto di Zurigo.

Il servizio fotografico e video sarà affidato agli obiettivi della Camera della Moda Puglia e Basilicata.

Si ringrazia: Divella Passione Mediterranea nel Mondo, Il Giornale del Parrucchiere di Gioele de Liso.