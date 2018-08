Polignano a Mare (Bari) - VI edione de IL BALLO DI SAN VITO TRA PIZZICA E TARANTA 15/08/2018 Venerdì 17 e Sabato 18 agosto 2018



Quando parliamo di Polignano a mare subito ci viene in mente la sua splendida cittadina che si affaccia su un roccione scoglioso. Le grotte marine, strade, viottoli con le belle balconate, la Statua di Modugno ecc… Ma Polignano è anche la frazione di San Vito, un piccolo porticciolo a pochi chilometri dal centro abitato dove, sei anni fa, si è acceso il faro del nostro evento: “Il ballo di San Vito tra pizzica e taranta”, un nome non scelto a caso ma voluto da chi, raccogliendo frammenti di storia, ha tracciato una nuova strada musicale e culturale a Sud Est di Bari.

PERCHÉ IL BALLO DI SAN VITO? – Va detto, infatti, che abbiamo riportato nella terra di San Vito la musica della tradizione popolare, scoprendo come anche dalle nostre parti c’erano le pizzicate, le donne colte dal morbo della corea (il nome volgare di questa malattia è il Ballo di San Vito) che muovendosi spasmodicamente (la malattia si manifestava con spasmi del corpo), quasi stessero ballando, si rivolgevano al Santo di Polignano a Mare, San Vito (patrono di Polignano a mare), perché le liberasse da questo insostenibile sofferenza. Un pizzicato illustre è stato il Vescovo di Polignano (Giovan Battista Quinzato), che ballò sette giorni e sette notti con le tarantate. Del vescovo ne fa menzione anche il noto antropologo, Ernesto de Martino, nel suo libro più famoso “La terra del Rimorso” (pag. 124 – cap. V Tarantismo ed Economia, La Terra del Rimorso di Ernesto De Martino).

Seguendo un circolo virtuoso la storia ritorna ogni anno grazie alla consolidata macchina organizzativa dell’associazione PugliaVox con due giorni all’insegna del divertimento tra musiche, danze, arte e gusto sulla spiaggia. L’evento, patrocinato dal Comune di Polignano a Mare è dalla Regione Puglia. Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale.



SAN VITO, frazione di Polignano a Mare. Venerdì 17 e Sabato 18 agosto si balla sulla spiaggia con il BALLO DI SAN VITO TRA PIZZICA E TARANTA

Venerdì 17 e Sabato 18 agosto

ORE 19,00 – Apertura degli stand enogastronomici e dei mercati dell’artigianato a cura dell’ass. Pugliavox;



VENERDI 17 agosto

Ore 17.00 - Visita guidata agli scavi di Santa Barbara a cura del professore Rocco Sanseverino. Navetta Sac, partenza dal Museo Pino Pascali. Posti limitati necessaria prenotazione. Possibile trasporto con auto propria. Info ufficio turistico: 080 4252336.

Ore 18.30 – “La novella patata ”, racconti e storie per i più piccoli con il teatro dei burattini, presso il ristorante A Mére Cozzenere (San Vito). Info: 3922318950

Ore 21.30 - Concerto dei Kardiamundi

Ore 23.30 - Skanderground

Ore 20.00 - Workshop: “La patata novella” presso il ristorante La locanda dei Benedettini (San Vito). E’ un Progetto realizzato con il contributo realizzato dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale.



SABATO 18 agosto



Ore 19.30 - Laboratorio di pizzica a cura di Veronica Calati e Daniela Mazza presso il ristorante la Colonna (San Vito). Info: 3922318950. Solo sms/wz: 3279804784

Ore 21.30 - Concerto dei Beddu Ci Balla con Veronica Calati.







COME ARRIVARCI

- Noleggio biciclette, ape calessino a cura di MadeinLove 080 321 7758 / 3331115829

Bus navetta Polignano San Vito e ritorno grazie all’agenzia MARIO VIAGGI, partenza Largo Gelso dalle ore 20. Info: 3386486946.

Escursioni in barca a cura dell’Ass. Isola Blu. Info. 388.7833459