San Foca (Lecce) - Sì, viaggiare!" ESPERIENZE DI TURISMO ACCESSIBILE 13/08/2018 Tavola rotonda per raccontare e mettere a confronto esperienze virtuose e buone pratiche

Giovedì 16 agosto, ore 19.30

c/o «LA TERRAZZA “TUTTI AL MARE!”»

Lungomare Matteotti 57, San Foca (Le)



*****

Viaggiare in carrozzina, esplorare il mondo nonostante la cecità, godersi un concerto anche se l'udito è compromesso. In tema di turismo accessibile si stanno facendo passi da gigante ed oggi anche in Italia esistono tante possibilità per chi ha la voglia di uscire da casa.

Di vacanze accessibili a tutti si parlerà giovedì 16 agosto, nella TAVOLA ROTONDA in programma alle ore 19.30 presso la Terrazza "Tutti al mare!" di San Foca, marina di Melendugno (Le), su lungomare Matteotti, al civico 57. Si metteranno a confronto esperienze e buone prassi, grazie al contributo di esperti di turismo accessibile, viaggiatori disabili, operatori e addetti ai lavori. Tra questi, Giorgia Rollo, presidente dell’associazione 2HE - Center for Human Health and Environment, attuatrice del progetto salentino IO POSSO, nato per promuove iniziative tese a consentire, a chi è affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e i propri desideri, e che quattro anni fa ha dato vita al primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre disabilità motorie, la Terrazza "Tutti al mare!" di San Foca, un unicum, almeno su territorio nazionale, che richiama ogni anno migliaia di presenze non solo da tutta Italia ma anche da altri Paesi (i dati di metà stagione fanno emergere un incremento di ospiti superiore al 30% rispetto al 2017, pochi giorni fa si è festeggiato il superamento delle 1000 presenze per la stagione in corso); Federica Legittimo dell’associazione salentina Poiesis Aps da anni impegnata sul territorio in progetti sull’accessibilità, che presenterà alcune esperienze di turismo nel Salento; Eleonora Censorii di DestinationEverywhere.me che racconterà cosa si muove a livello europeo e mondiale in ambito di turismo accessibile; infine, una delle ospiti della “Terrazza”, Rosa de Candia, grande "viaggiatrice in carrozzina", con la sua esperienza diretta. Ingresso gratuito. A conclusione della tavola rotonda, previsto aperitivo in riva al mare.



LA TERRAZZA 2018, ANCORA UNA STAGIONE DI ACCESSO GRATUITO ASSISTITO

Anche per l’estate 2018, per la quarta stagione consecutiva, «La Terrazza “Tutti al mare!”» è attiva dallo scorso 15 giugno e fino al prossimo 15 settembre, con apertura dal 9 alle 19: in COMPLETA GRATUITÀ per i propri ospiti, mette a disposizione un box infermieristico attrezzato, il personale infermieristico ed assistenziale, gli ausili e l’assistenza alla balneazione.

A San Foca, marina di Melendugno - Lecce, già Bandiera Blu (FEE) e riconosciuta dalle 5 vele di Legambiente, la struttura accoglie nuovi e vecchi amici, riconfermando le 3 postazioni con colonnina acqua/elettricità per gli ospiti che necessitano di ventilazione assistita e le 6 postazioni per le altre forme di disabilità, i 2 bagni completamente attrezzati con doccia calda e le 2 docce esterne. Ogni postazione è provvista di lettini ribassati, sedie da regista e idonea ombreggiatura. Completa la struttura una ampia passerella che consente l’agevole spostamento con la sedia a rotelle.

Grazie al protocollo d’intesa fra Polizia di Stato e 2HE, sono gli atleti delle Fiamme Oro Salvamento a svolgere servizio di assistenza bagnanti per garantire la completa sicurezza degli ospiti. Gli altri partner che sostengono il progetto sono AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, UBI Banca, Città di Melendugno, Ambito di Martano, ASL Lecce, Comuni di San Cesario.



STRUTTURE SUL MODELLO DE «LA TERRAZZA» IN TUTTA ITALIA

Lo straordinario afflusso da tutta Italia mette in evidenza non solo il successo dell’iniziativa ma la necessità di ripetere la medesima esperienza su tutto il territorio nazionale ed è per questo che 2HE si propone come consulente per privati, associazioni o comuni per consentire di replicare il progetto anche in altri contesti. Un bellissimo successo in tal senso si è già avuto nei giorni scorsi, in Sardegna, a Maladroxia, nel comune di Sant’Antìoco, in Provincia di Carbonia-Iglesias, dove, con la partecipazione del presidente di 2HE Giorgia Rollo, è stato inaugurato lo scorso 18 giugno lo stabilimento balneare “L’Isola del Cuore”, primo della regione per l’accoglienza di pazienti affetti da patologie gravi e gravissime, un progetto messo in piedi dall’Associazione di volontariato Onlus Le Rondini, proprio ispirandosi a «La Terrazza “Tutti al mare!”» di San Foca. Lo scorso 30 luglio un’altra struttura sul modello di quella creata da IO POSSO è sorta in Emilia Romagna, a Punta Marina, nel comune di Ravenna: si tratta della prima struttura balneare per disabili della regione. Si lavora in contemporanea anche con altre zone della Sardegna e con Metaponto per la Basilicata, per la prossima stagione.



IO POSSO TUTTO L’ANNO

Il lavoro del team di volontari 2HE, per portare avanti la raccolta fondi che consente ogni anno la riapertura della «La Terrazza “Tutti al mare!”» non si ferma mai e sono molti i modi per aiutare una così attiva ed innovativa realtà: dalle libere donazioni alle donazioni periodiche con “Amici di IO POSSO”, dalle bomboniere solidali alle aste dedicate sul canale Charity Stars ed anche donando il proprio 5X1000 a 2HE.

Tutte le informazioni sul progetto, su come sostenerlo e su come prenotare la propria postazione sono disponibili sul sito www.ioposso.eu.