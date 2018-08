14 agosto - Trip - Viaggio nel Salento tra Santi e fanti, spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica - Lecce 14/08/2018 Da martedì 14 agosto (ore 20 e 22 - ingresso gratuito) al Castello Carlo V di Lecce proseguono gli appuntamenti con il piccolo altare di Trip - Viaggio nel Salento tra Santi e fanti, spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica, ideato dal regista Tonio de Nitto per raccontare il territorio salentino attraverso un altarino juke box e due attori celebranti. In scena Angela De Gaetano e Fabio Tinella (14, 17 e 23 agosto) e Ilaria Carlucci e Fabio Tinella (19 e 21 agosto). Sono cinquanta le storie che si potranno ascoltare nelle due puntante, partendo da tradizioni, personaggi illustri (Maria d’Enghien, Sigismondo Castromediano) e personaggi della memoria storica collettiva (La Giulia te le chiami, Mara), piatti tipici (Pasticciotto, frisa, pisci a mmare, cotognata leccese), luoghi simbolici (Chiesa dei diavoli, vie del sale), artisti come De Candia, Massari, Maccagnani, lo Zimbalo e molti altri, scritti sia da De Nitto che da molti appassionati come Mauro Marino, Eraldo Martucci, Francesco Farina, Franco Ungaro, Pierpaolo Lala. L'appuntamento è promosso da Comune di Lecce e Puglia promozione - Por Puglia Fesr Fse 2014-2020. Info 3200119048.