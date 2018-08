MERCATI SERALI, CRESCE L’ATTESA A CASTELLANETA PER LA PRIMA VOLTA IL MERCATO DI FERRAGOSTO SPOSTATO A DOMENICA 19 AGOSTO 18/08/2018 SODDISFAZIONE DA UNIMPRESA E CASAMBULANTI CHE HANNO PRESENTATO LA RICHIESTA ACCOLTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE



Con l'ordinanza n.109 del 9 agosto 2018, a firma del Sindaco di Castellaneta avv. Giovanni Gugliotti, il comune di Castellaneta ha ufficialmente comunicato che il mercato settimanale del 15 agosto è stato posticipato a domenica 19 agosto in edizione serale. Una novità assoluta per la città di Castellaneta che, recependo positivamente la richiesta congiunta formulata dalle due primarie Associazioni di Categoria UNIMPRESA e CASAMBULANTI, non solo ha evitato lo svolgimento del mercato coincidente con il giorno di ferragosto, garantendo il rispetto del riposo in una giornata tanto significativa per gli affetti familiari e per il tempo libero dei concessionari di posteggio ma ha dato la possibilità ad Operatori, Consumatori, Utenti e Cittadini di poter godere di un mercato per la prima volta in assoluto nella storia cittadina in edizione serale festiva.

Castellaneta dunque si avvia a chiudere la stagione dei mercati straordinari festivi, anche in edizione serale che tanto hanno rappresentato in Puglia in termini di contrasto diretto e professionale alla grande distribuzione organizzata ed agli ipermercati che, proprio nei giorni di quei mercati serali festivi, hanno visto diminuire esponenzialmente gli afflussi nelle cattedrali del consumo in fortissima crisi. Soddisfazione da parte di Donato Gala e di Salvatore Martina, rispettivamente Presidente nazionale CasAmbulanti e Presidente della Delegazione di Francavilla Fontana ma anche di Savino Montaruli in rappresentanza di Unimpresa e fautore di una Rivoluzione Culturale il cui significato lo si comprenderà col tempo così come nel tempo sarà a tutti chiaro il valore dei mercati e soprattutto le tantissime occasioni perdute e sfumate a causa di inefficienze amministrative, politiche, dirigenziali e polisindacali.

Appuntamento dunque a Castellaneta domenica 19 agosto per l’edizione speciale del mercato settimanale, in edizione serale.