MERCATO SERALE A CASTELLANETA: LA NOVITA’ PIACE 20/08/2018 AMBULANTI ED ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: “ABBIAMO CONIUGATO ECONOMIA E SOCIALIZZAZIONE”



Una sfida o forse solo una possibilità in più per consumatori, utenti, cittadini ma anche e soprattutto per i concessionari di posteggio nel mercato settimanale del mercoledì che, quest’anno, è coinciso con la giornata festiva del Ferragosto. Due le possibilità: far svolgere il mercato regolarmente nella giornata di Ferragosto, come ormai prevede la legge, ma questo oltre a non piacere alle due Associazioni di Categoria Unimpresa e CasAmbulanti, avrebbe praticamente vanificato quel mercato a causa delle tantissime assenze di operatori che si sarebbero registrate ma avrebbe rappresentato anche elemento di fortissima polemica in quanto il sacrificio per chi lo avesse voluto frequentare sarebbe stato estremo in una giornata tradizionalmente destinata e dedicata agli affetti familiari ed al tempo libero; altra possibilità sarebbe stato l’anticipo di quel mercato al giorno martedì 14 agosto ma in questo caso il danno si sarebbe moltiplicato per i concessionari di posteggio che avrebbero comunque perso una giornata di mercato in quanto il martedì sono titolari di posteggi in altri mercati che si svolgono regolarmente in tale giornata e sono davvero tantissimi nelle province di Bari, Bat e Foggia, ad esempio. Una terza via però c’era ed è stata quella individuata e proposta dalle due Associazioni di Categoria Unimpresa e CasAmbuanti, a firma del Presidente e Coordinatore Savino Montaruli. Una richiesta inviata al comune di Castellaneta con la quale si chiedeva il posticipo di quel mercato da svolgersi sempre in giornata festiva ma nelle ore serali di domenica 19 agosto. Una decisione non facile per il Sindaco di Castellaneta e per i Responsabili del Settore ma alla fine, dopo un grane sforzo apprezzato dalle Associazioni di Categoria, anche da quelle che non hanno sottoscritto la richiesta, e dagli Operatori si è giunti all’emanazione dell’attesa ordinanza sindacale ed ecco che domenica 19 agosto a Castellaneta è accaduto ciò che mai era accaduto prima d’allora. Un mercato serale che ha catalizzato sulla città l’attenzione e l’apprezzamento anche di avventori ed acquirenti provenienti dalle città vicine. Soddisfatti gli esercenti che, tramite il sindacalista Montaruli, hanno ringraziato l’Amministrazione comunale, il Sindaco di Castellaneta, aggiungendo: “una bella esperienza che ripaga della fatica di doversi spostare in orario notturno per il rientro alle città di provenienza. Una serata che il comune di Castellaneta ricorderà per l’ottima riuscita dell’iniziativa da noi proposta. Un mercato serale che è piaciuto e che ha aperto una strada che sicuramente il prossimo anno, in edizione straordinaria aggiuntiva senza togliere nulla al regolare svolgimento del mercato del mercoledì, potrà essere ancor meglio calendarizzata e promossa. Anche in questa occasione siamo riusciti nel nostro intento di coniugare perfettamente aspetti commerciali, togliendo affluenza alla grande distribuzione organizzata ed agli ipermercati mantenendo le risorse economiche a disposizione del piccolo commercio locale, con la necessità di rivitalizzare e rianimare le città ed i centri urbani privilegiando la socializzazione ed i rapporti umani. Tutto questo è alla base del rilancio dei mercati che con fatica stiamo portando avanti, spesso in solitudine ma accompagnati dalla base degli Operatori ambulanti, in tutta la Puglia con risultati eccellenti.” – ha concluso Montaruli.