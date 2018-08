San Pancrazio Salentino (Brindisi) - Successo per le visite guidate gratuite del borgo 21/08/2018 Questa settimana doppio appuntamento con gli speciali







A decine da diverse parti d’Italia e dalla Svizzera, molti in vacanza di ritorno nel paese natio. Corrisponde a questa sintesi il dato dei visitatori che nel corso dell’estate hanno preso parte a I Giovedì del Borgo, la serie di visite guidate a cadenza settimanale, offerte gratuitamente dall’Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino.



Si tratta comunque di un dato parziale. Ancora lontana dal concludersi, infatti, l’iniziativa questa settimana addirittura raddoppia i suoi appuntamenti, diversificandone l’offerta.



Giovedì 23, partendo da piazza Castello alle 18:00, la visita guidata si fa a misura di bambino, con uno speciale tour del borgo dedicato al pubblico degli under 12. In particolare, ai piccoli visitatori sarà raccontato il cambiamento negli anni dell’aspetto e dell’uso della “piazza”, intesa come luogo di aggregazione e relazioni sociali ed economiche. La visita si concluderà con la pratica dei “giochi dei nonni”: tappi, campana e ruba bandiera.



Venerdì 24, invece, il giro dei maggiori punti d’interesse culturale del centro storico diventa by night, inserendosi nel più ampio programma di La Notte della Civetta. In questo caso la partenza è sempre da piazza Castello, ma alle 21:00.



I due appuntamenti speciali di questa settimana saranno limitati al solo centro abitato. Le visite guidate continueranno in forma tradizionale nei restanti giovedì sino al 6 settembre, con partenza sempre alle 18:00 e sempre dallo stesso punto. Grazie al servizio gratuito di navetta comunale, nelle prossime settimane si raggiungeranno anche il Santuario di Sant'Antonio alla Macchia, con gli adiacenti frantoio ipogeo e insediamenti monastici, e la Grotta dell’Angelo, presso l’agriturismo Torre Vecchia.



Tutte le visite guidate sono condotte da Anna Zingarello Pasanisi, guida turistica abilitata dalla Regione Puglia. Per informazioni e prenotazioni, occorre inviare un messaggio dalla pagina Facebook dell’InfoPoint di San Pancrazio oppure contattare il 333.4875023, anche tramite Whatsapp.



Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno in cui si terrà l’attività programmata.