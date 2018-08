21/24 agosto - UNA VOCE NELLA NOTTE, IL NUOVO NOIR DI REMO CROCI a Neviano- Scorrano-Andrano. Santa Susanna 22/08/2018 EDIZIONI IL RAGGIO VERDE





21 AGOSTO ORE 20 NEVIANO |PARCO CROCE CAZZANTI

22 AGOSTO OER 21 SCORRANO | PIAZZETTA MUNICIPIO

23 AGOSTO | TORRE S.SUSANNA (BR) PIAZZA UMBERTO

24 AGOSTO ANDRANO | LIDO COCHABAMBA





Dopo la presentazione ieri a Poggiardo, nuovo appuntamento questa sera, 21 agosto (ore 20) con Remo Croci che sarà ospite a Neviano al Parco Croce Cazzanti. Dialogheranno con lui il giornalista Giuseppe Pascali e Fiorella Mastria di Inventiamo Eventi; il 22 agosto sarà la volta di Scorrano in piazzetta Municipio (ore 21) nell’evento promosso dall’amministrazione comunale che vedrà dialogare con l’autore Danila Toma, mentre le letture saranno a cura di Anna Mele sulle musiche di Sebastiano Micocci. Il 23 agosto l'appuntamento con il giornalista Mediaset e il suo nuovo libro sarà in piazza Umberto a Torre Santa Susanna, (Brindisi) presentato dall'avvocato Raffaele Missere nell'evento organizzato dalla rivista "La voce a Sud" e "il Bar". La serata sarà impreziosita dall’intermezzo musicale della violinista Elena Marsigliante e dalle sculture di Antonio D’Abramo. Chiude il tour il 24 agosto la tappa di Andrano al lido Cochabamba dove dialogherà con lo scrittore Mauro Rango nell'anteprima del Salento Noir Festival, una rassegna dedicata al genere letterario che sarà annunciata dall'assessore Ivan Antonio Botrugno e dalla giornalista Antonietta Fulvio.



Il libro

Anche in questo libro, naturale seguito del primo noir, teatro degli eventi e protagonista a pieno titolo è la città di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, culla negli anni ’70 di un importante laboratorio politico e paese d’origine di Remo Croci, profondamente legato alla sua terra. La narrazione restituisce uno spaccato di vita in un ambiente di provincia, dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno. In un susseguirsi di eventi su piani narrativi caratterizzati da lunghi flash back l’autore delinea sempre più psicologicamente i suoi personaggi e, in particolare, la figura del maestro Lampo Amodio, personaggio sambenedettese realmente esistito che fu cronista per il Messaggero e scrittore di saggi teatrali e di riviste cittadine oltre che di romanzi gialli. Come nel primo romanzo, tutto parte da una scomparsa, in questo caso si tratta di Luigi, il cuoco del motopesca “Luna” che non rientra da un viaggio a Las Palmas. La storia di un tradimento si trasforma in un delitto dai toni cupi e misteriosi. Storie cittadine e un intrigo internazionale sono gli ingredienti di questo nuovo noir che vede in primo piano il maestro Lampo e il suo proverbiale intuito da detective (che è la veste nella quale lo ha immaginato Remo Croci) e Peluso il maresciallo dei Carabinieri in continuo conflitto con il maestro. Un avvincente romanzo, una nuova avventura per il maestro Lampo che accompagna i lettori nella risoluzione forse di un giallo che pone indefiniti quesiti.

Una voce nella notte, inserito nella collana I racconti del terroir, che coniuga il genere noir con il territorio, è impreziosito dall’immagine in copertina dell’artista Monica Spadoni.

L’Autore

Giornalista Mediaset, Remo Croci è inviato della nota trasmissione di Quarto Grado e ha condotto la trasmissione il Giallo della Settimana in onda sul TgCom24. È autore di diversi libri dedicati alla sua città natale, tra i quali Lu cucale e i cucalini, Capponi Editore (2008); Le Ali sul Mare (2016); I Guerrieri del Mare (2014) Fast Edit. Un’ombra tra gli scogli è il suo primo romanzo noir, edito da Il Raggio Verde (2017) che pubblica anche il secondo noir Una voce nella notte.