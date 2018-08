Matera - MOTOCICLISMO: RUBINO SCENDE IN PISTA AL MUGELLO PER LA DUNLOP CUP 22/08/2018 Raffaele Rubino scende in pista al Mugello nel prossimo fine settimana per la Dunlop Cup. L’impegnativo tracciato dell’Autodromo Internazionale del Mugello ospiterà domenica 26 agosto i protagonisti della classe 1000 per una gara che si preannuncia infuocata. Per il pilota materano che corre con la Kawasaki ZX 10 R sarà un weekend impegnativo volto a scalare la classifica generale che attualmente lo vede in ottava posizione dopo 4 gare.

La pista toscana, che si distende per oltre cinquemila metri nei boschi e nel verde, è un tracciato veloce, consono allo stile di guida del pilota materano del Team Otello tesserato col club Matera Racing. La gara del Mugello rappresenta dunque un appuntamento di grande importanza per delineare le posizioni di classifica a tre gare dalla fine del campionato. Il livello della competizione è come sempre altissimo ma non è escluso che le proverbiali doti di staccatore del pilota materano possano portarlo a disputare una buona gara. “Dopo i problemi iniziali con l’assetto ed un ritiro a causa del radiatore rotto abbiamo buone possibilità per fare bene. Non vedo l’ora di scendere in pista per cercare di mettere a frutto il lavoro di queste settimane, nonostante so bene che il livello della gara è alto e l’esperienza degli altri piloti in pista è notevole”. Difficile dunque fare previsioni per una sessione che si preannuncia particolarmente combattuta. “Il nostro obiettivo –sostiene il team manager del team Otello, Eustachio Rubino- è quello di finire la gara inserendoci nel gruppo di testa. Del resto l’ultima gara disputata ai primi di luglio sempre al Mugello chiusa con un ottimo quinto posto, lascia sperare bene”.