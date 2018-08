Castellana (Bari) - volley - New Mater al lavoro; il calendario delle prime amichevoli. 22/08/2018 A breve il lancio della campagna abbonamenti.





Agli ordini del preparatore atletico Max D’Elia e sotto lo sguardo vigile dell’intero staff tecnico capitanato da coach Paolo Tofoli , è cominciata ufficialmente la stagione 2018/19 della New Mater Volley, nuovamente sostenuta dalla Bcc Castellana Grotte come title sponsor, per il nuovo viaggio nel campionato di Superlega Credem Banca che prenderà il via il prossimo 14 ottobre.

Lunedì scorso nel corso del primo incontro tra atleti e società il patron Giuseppe Vinella ed il Presidente Gaetano Carpinelli insieme al Direttore Sportivo Bruno De Mori hanno esternato ai 13 atleti (assente giustificato il solo Mirzajanpour che arriverà in Puglia entro fine agosto) la soddisfazione per aver allestito un roster di ottimo livello cui tocca il compito di fondersi come gruppo per poter ambire a prestazioni importanti.

Ha fatto eco il neo tecnico Paolo Tofoli che ha indicato la via da perseguire in quello che sarà un torneo lungo ed insidioso in cui bisognerà lottare con impegno e dedizione in ogni gara a prescindere dall’avversario. Sudare col sorriso l’input che il team gialloblù dovrà osservare da qui in avanti per arrivare pronto all’esordio in campionato.



Dopo la prima cena di gruppo il giorno successivo si è passati alle prime visite mediche che ha visto impegnati in mattinata tutti gli atleti divisi in tre turni sotto la supervisione del Medico Sociale Dott. Dell’Aera insieme ad osteopata , Francesco Boggia , e fisioterapista, Andrea Giancaspro i quali hanno valutato le condizioni dei singoli in modo da programmare una linea di controlli psicofisici personalizzati.



Nel pomeriggio caldo dell’estate castellanese è arrivato il primo contatto con il mondoflex ed il pallone. Seduta atletica e tecnica senza salti al Palagrotte che si protrarranno per tutta la prima settimana di allenamenti.



Mentre nei prossimi giorni sarà comunicato il lancio della campagna abbonamenti, sono state già fissate le prime amichevoli ; il 19 settembre test match di lusso contro la Lube a Civitanova, il 23 settembre Vibo Valentia sarà al Palagrotte ed in tale occasione avverrà la presentazione ufficiale della formazione pugliese. La settimana dopo infine , 29-30 settembre quadrangolare a Sora con Vibo e Siena.



IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI SINO AL 31 AGOSTO



Mercoledì 22/08

Palestra Finix Ore 10.00 Seduta Pesi

PalaGrotte Ore 18.00/20.30 Cross Training –Tecnica

Giovedì 23/08

PalaGrotte Ore 18.00/20.30 Cross Training –Tecnica

Venerdì 24/08

Palestra Finix Ore 10.00 Seduta Pesi

PalaGrotte Ore 18.00/20.30 tecnica

Lunedì 27/08

Palestra Finix Ore 10.00 Seduta Pesi

PalaGrotte Ore 16.30/19.00 Cross Training –Tecnica

Martedì 28/08

PalaGrotteOre 16.30/19.00 Tecnica

Mercoledì 29/08

Palestra Finix Ore10.00 Seduta Pesi

PalaGrotte16.30/19.00 CrossTraining – Tecnica

Giovedì 30/08

PalaGrotteOre 16.30/19.00 Tecnica

Venerdì 31/08

Palestra Finix Ore10.00 Seduta Pesi

PalaGrotte Ore 19.00/21.30Cross Training - Tecnica.