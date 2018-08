[PHOTOGALLERY] Bitonto (Bari) - Non è estate senza Notte Bianca del Bosco. 23/08/2018 Si svolgerà venerdì 24 agosto la sesta edizione della Notte Bianca del Bosco, organizzata dal Comune di Bitonto-assessorato al marketing territoriale e dall'associazione ambientalista bitontina, Fare Verde. L'evento tanto atteso dell'estate bitontina e, che vanta pochi esempi simili in tutta Italia, vedrà la partecipazione di centinaia di persone, soprattutto famiglie e giovani.



Un modo come un altro per vivere un patrimonio paesaggistico per troppi anni dimenticato e spesso preda dell'incuria e dell'inciviltà. Grazie anche a Fare Verde che ha predisposto diverse escursioni guidate all'interno del polmone verde, lungo il quale verranno effettuate diverse performance artistiche. Un evento sui generis che invita a vivere l’esperienza della semplicità e della sostenibilità.



Il Bosco di Bitonto si raggiunge percorrendo la strada provinciale 89 Bitonto-Mellitto, svoltando in direzione “Bosco”- “il Lamione” all’altezza della segnaletica stradale che indica il km 17. A circa 2 chilometri dal Bosco vi sarà un’area adibita a parcheggio in un terreno sterrato e sorvegliata, dove poter lasciare le auto. Di lì partirà un bus navetta gratuito ogni 20 minuti circa. Nell’area parcheggio e in tutto il Bosco sarà attivato un servizio di assistenza e di primo soccorso coordinato dalla Polizia di Stato e dal Comando della Polizia Locale e curato dalle associazioni NPC Puglia, Aves Modugno, SASS Associazione Servizi Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale, Pubblica Assistenza Bitonto, Misericordie e Croce Sanitaria Italiana. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di vestire comodi, calzando scarpe adatte al bosco, di portare una felpa, una stuoia dove eventualmente stendersi, cena al sacco, acqua da bere e una torcia, e soprattutto di rispettare il Bosco e l’ambiente circostante. Non è consentito portare bottiglie di vetro, barattoli di alluminio, oggetti contundenti, mentre è vietato accendere fuochi, e fumare.

PROGRAMMA dalle 20.00 alle 01.00 Tre i percorsi in programma: 1) percorso Arancio: percorso libero, non guidato e a tratti non illuminato, in leggera pendenza di circa 1,4 chilometri ( 700 metri per salire e 700 metri per scendere) sorvegliato dai volontari dell’associazione Bitonto Sportiva, fino a raggiungere l’Osservatorio Astronomico a cura del Planetario di Bari. A metà percorso, nell’ex area pic-nic, vi sarà un teatro per i bambini;



2) Percorso Azzurro: escursione guidata dai volontari di “Fareverde”, “Murgia Enjoy” “ Centro d’Arte 89” e “Dark Slide Bitonto” con un percorso di 2,5 chilometri della durata prevista 2 ore ( comprese le soste) con partenza a gruppi di 50 persone, ogni venti minuti a partire dalle 20.00, ultima partenza ore 23.00. Lungo il percorso si potranno assistere alle performance artistiche di

Gaetano De Bartolo con il suo disco armonico, i Folà con la loro musica etno-folk, Pietro Verna e la sua chitarra ed, infine, ascoltare le storie del bosco, narrate da Chiara Cannito e Nicola Napoli.



3) Percorso Rosso: per gli amanti dell’avventura si consiglia il percorso guidato da “Corrado Palumbo di Zaino& Scarponi” con partenza alle 20.30 fino al raggiungimento del numero di 50 partecipanti, per un itinerario di 10 chilometri della durata di tre ore e mezza. Scarponcini da trekking, acqua, lampada (possibilmente frontale) sono le attrezzature richieste, partecipazione, previa registrazione inviando una mail a fareverdebitonto@gmail.com



Inoltre, alla Masseria di Città ( stessa area di partenza e di arrivo di tutte le escursioni) sarà allestita una vera e propria ludoteca per i più piccoli con numerosi giochi tradizionali in legno, che rivivranno grazie agli animatori della Cooperativa Zorba di Terlizzi; ci sarà spazio anche per il trucca bimbi (tema ovviamente ispirato agli animali del bosco).



Ad intrattenere i visitatori, nel Piazzale grande di arrivo ci saranno i Folkèmigra con allegre danze di cerchio internazionali con momenti dimostrativi di pizzica e stage di tarantella e l’artista Mala Ergo Sum che effettuerà tre interventi sonori della durata di 20 minuti circa ( alle 21.00, 22.00 e 23.00) basati sulla registrazione e il trattamento elettronico dei suoni della natura. L’info-Point sarà curato dai ragazzi dello IAT Bitonto. Ingresso Libero