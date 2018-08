Serie A2, Materdominivolley.it Castellana: lunedì 27 agosto il raduno 24/08/2018 Scatterà ufficialmente lunedì 27 agosto la nuova stagione sportiva della Materdominivolley.it Castellana Grotte, in vista del prossimo campionato nazionale Serie A2 Credem di pallavolo maschile.

All’inizio della prossima settimana, infatti, il presidente Michele Miccolis, il direttore sportivo Vito Primavera e i vertici dirigenziali della società castellanese saluteranno al Pala Grotte l’allenatore della prima squadra Maurizio Castellano, lo staff tecnico e sanitario e il gruppo di giocatori guidato da capitan Alessio Fiore.

Il raduno, fissato alle ore 19 presso quello che sarà il campo da gioco della Materdominivolley.it per tutta la stagione, sarà il primo momento stagionale di incontro tra il gruppo squadra e la dirigenza e sarà anche occasione per conoscere il calendario della preparazione fisico-atletica per il campionato in partenza il prossimo 14 ottobre.

Si terrà, invece, il prossimo 10 settembre presso Casa Mater (palestra Alberghiero, contrada Rosatella), sempre a Castellana Grotte, il raduno della compagine di serie C e di tutte le formazioni dell’Accademia del volley giovanile di Puglia della Materdominivolley.it, anche quest’anno diretta da Vincenzo Fanizza.

In attesa dell’apertura dei termini, intanto, annunciato già il costo delle tessere abbonamento: invariata la quota rispetto allo scorso anno. Si potrà assistere a tutte le gare interne della Materdominivolley.it Castellana Grotte in serie A2 al costo di 50 euro.