Bari - Maltempo nel territorio di Taranto , l'assessore di Gioia: “Presto una ricognizione dei danni” 24/08/2018 “Abbiamo allertato i nostri Uffici regionali perché procedano con le prime verifiche sul campo e le ispezioni al fine di quantificare i danni provocati dalle copiose piogge, raffiche di vento e grandinate di agosto che si sono abbattute sul nostro territorio, in particolare, sulle campagne del tarantino”.



Lo ha detto l’assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, rispondendo, altresì, al consigliere regionale Perrini e alla Coldiretti Taranto.



“Le prime segnalazioni descrivono danni ingenti ai vigneti ma occorre che tutte le Amministrazioni comunali coinvolte e le Associazioni di categoria ci indichino celermente i danni provocati dalle perturbazioni degli ultimi giorni.



All'esito della ricognizione si procederà rapidamente con la delibera regionale di richiesta di declaratoria dello stato di calamità, lì dove sia computata una perdita della produzione lorda vendibile non inferiore al 30%, come da decreto legislativo nazionale”.