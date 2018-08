27 agosto - Colpa d'Alfredo, commedia brillante in due tempi per la regia di Mary Negro a Cutrofiano (Lecce) 27/08/2018 Lunedì 27 agosto - ore 21

Piazza Municipio, Cutrofiano (Le)

Ingresso libero

Info e prenotazioni 3293345515



COLPA D'ALFREDO

Prosegue in provincia di Lecce il fitto cartellone di appuntamenti promossi da 29Teatro con il patrocinio di LegaCoop Puglia. Lunedì 27 agosto in Piazza Municipio a Cutrofiano (ore 21 - ingresso libero) andrà in scena Colpa d'Alfredo, commedia brillante in due tempi per la regia di Mary Negro. Un imbianchino improvvisato con grandi aspirazioni, una lei e, immancabilmente, "l'altra" daranno vita a un intreccio vivace, un esplosivo triangolo d'amore fatto di imbarazzanti equivoci e irresistibili momenti comici. "Essere o non essere? Questo è il problema o, perlomeno, non lo sarebbe se tutto fosse più facile, se potessimo dar forma ai nostri sogni, se potessimo liberarci dalle invidie e dalle gelosie… se potessimo vivere la nostra vita" recita la locandina di questo spettacolo.



La rassegna di spettacoli continuerà mercoledì 29 agosto nel Palazzo Marchesale di Galatone (ore 21, ingresso su prenotazione al numero 0833.864900) e giovedì 30 agosto nel Palazzo Andrioli di Lequile (ore 21 - ingresso libero) con Macramè, nuova produzione di 29Teatro per la regia di Gabriele Polimeno e Mary Negro. Cosa sarebbe ciascuno di noi se non provasse sentimenti? E se non vivesse le proprie passioni? Sono queste le domande che hanno mosso i due registi per lo studio di questo primo capitolo di un lavoro in tre atti, la Trilogia delle Emozioni, che vuole indagare l'animo umano. Si tratta di una commedia intorno alla quale si dirama un intreccio di relazioni, musica e poesia. "Saremo avvolti dalla bolla magica del teatro-circo" dicono i registi, "che si ispira ai passi del danzatore russo Rudolf Nureyev, alle note di Paolo Conte, alla follia creativa di Amedeo Modigliani, alle ali pesanti di Damiel (l'angelo de Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders), alle parole di Marco Brancia e ai versi dello scrittore salentino Osvaldo Piliego, per dare vita a uno spettacolo fuori dagli schemi".



29nove è un'impresa culturale guidata da Gabriele Polimeno e Mary Negro che opera nel campo delle arti performative promuovendo la diffusione della tradizione culturale popolare e italiana, riservando particolare attenzione alle produzioni inedite in campo musicale, teatrale, cinematografico, letterario e della danza. La cooperativa è radicata in tutto il territorio salentino e ha all'attivo diverse collaborazioni e numerosi progetti, è tra le quattro realtà vincitrici del Bando Regionale Coopstartup Puglia 2015 promosso da Legacoop.