Taranto - Presentazione 4^ serata Isola Festival 28/08/2018 Agosto volge al termine così come “Isola Festival”, l’evento che ha animato l’estate tarantina riportando alla ribalta il centro storico e la sua lunghissima storia.



Domani la serata conclusiva dell’apprezzata kermesse dell’Associazione Terra che sta regalando divertimento ed emozioni, contribuendo a rilanciare l’immagine della città troppo spesso associata solo alla grande industria. Tutto pronto per l’ultimo atto della manifestazione con l’obiettivo di riempire ancora una volta Taranto vecchia, l’isola dalle mille risorse, come già accaduto nei tre mercoledì precedenti. Tante, come sempre, le iniziative in calendario (il programma completo è disponibile sul sito www.isolafestival.it e sulla pagina facebook isolachevogliamo).



Riproposte a grande richiesta le visite a Palazzo Arcivescovile che torna a riaprire le porte al pubblico, ma verranno bissate anche le seguitissime lezioni e osservazioni astronomiche sulla terrazza del Duomo di San Cataldo. A Palazzo Pantaleo ci sarà la presentazione del 1° numero della rivista di Aldo Perrone “L’Officina” dedicato interamente al famoso Premio Taranto, mentre a Palazzo Galeota verrà ospitato lo scrittore e giornalista Pino Casamassima con l’orazione “Iliade – Storie di dei ed eroi” un racconto in ventiquattro frammenti con al centro la figura di Achille. Non mancheranno le postazioni dedicate alla musica. Spicca l’esibizione nel Cappellone di San Cataldo del soprano Daniela Abbà accompagnata dal maestro Giuseppe Gregucci. Novità sul fronte enogastronomico. Nei locali contrassegnati dal marchio “Luoghi del Gusto” sarà possibile assaporare specialità della cucina locale, da proposte semplici e veloci a veri e propri menù degustativi. Un progetto questo nato in collaborazione con l’Assessorato alle politiche agroalimentari della Regione Puglia e che mira a coprire tutto il mese di settembre per dare il giusto risalto ai prodotti del territorio. Parecchie le richieste di prenotazione già pervenute per i suggestivi “Isola Emotional Tour” e per i posti sulle terrazze panoramiche. Per ogni esigenza e per ritirare le mappe dell’ultima serata, dalle 19 sarà ci si potrà rivolgere all’info point di Piazza Duomo dove sarà fruibile il parcheggio bici custodito e gratuito.