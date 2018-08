31 agosto - “Giobbe” testo di Lodovico Balducci con Silvia Mastrangelo a Putugnano (Bari) 31/08/2018 RASSEGNA DI TEATRO, DANZA E CULTURA “ADMOVEO”

“GIOBBE”

Venerdì 31 Agosto 2018, ore 21:00

Masseria San Nicola, Putignano (S.P. per Gioia del Colle/106)



A due serate dalla sua conclusione, Admoveo sceglie l’anteprima assoluta di “Giobbe”, la messa in scena di un testo crudo e potente, scritto da Lodovico Balducci, oncologo italiano residente negli Stati Uniti.

Un senso di colpevolezza attanaglia Giobbe. Per essersi ammalata, per giungere alla morte. Forse una punizione divina. Il rapporto fra una donna, malata terminale, e il mondo circostante. Vissuto con la violenza di chi non teme più il giudizio.

Sul palco l’attrice e coreografa Silvia Mastrangelo, che interpreterà un testo contemporaneamente forte e delicato, per la regia di Antonio Minelli.



Il testo di Balducci è stato premiato nel 2017 al “Premio Attore Artemisia” concorso Nazionale per Attori e Testi Teatrali, promosso dall’Associazione culturale Artemisia Teatro e da Res Extensa. Il concorso intende perseguire l’opera di scoperta e promozione di talenti emergenti e non, nell’arte attoriale e autorale; intende altresì proporsi come fulcro di promozione e diffusione dell’arte teatrale nella città di Bari, richiamando la partecipazione di attori e autori da tutta Italia.



ADMOVEO prosegue con l’invito all’incontro, dove la dimensione individuale conserva l’autenticità in tutti gli appuntamenti della rassegna culturale che dallo scorso 5 agosto ha contraddistinto gli appuntamenti in calendario. Il 2 settembre si terrà l’ultimo spettacolo della rassegna con la replica de “La Conquista del Sud” Compagnia Formediterre, presso la Galleria Nartist di Gioia del Colle (BA).



Appuntamento dunque al 31 Agosto presso la Masseria San Nicola di Putignano con l’anteprima dello spettacolo “Giobbe”, una produzione ResExtensa, compagnia riconosciuta dalla Regione Puglia e MiBAC, sostenuta da Logica SrL di Ascoli Piceno, in collaborazione con Formediterre e l’Associazione culturale Artemisia.



L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00 presso la Masseria San Nicola di Putignano, ma già dalle ore 19.30 sarà possibile visitare la biblioteca al suo interno, contente oltre 4000 volumi.



Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre promosso da: AmaRum, Caseificio Artigiana, Assicurazioni Natile-Polignano, Dolce Bontà e sostenuto da: CNA Puglia, FAI/ Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.



Apertura della biblioteca: ore 19:30 / Inizio spettacolo: ore 21:00



Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ (under 25 / gruppi 10 persone) / abbonamento 4 spettacoli: 20

Posti limitati. È consigliata la prenotazione: +39 3331776789 / admoveo@formediterre.it