VI edizione del Bitonto Blues Festival, Festival Internazionale di Musica, Cultura e Marketing Territoriale 30/08/2018 Bitonto Blues Festival: si inizia domani con Eugenio Greco & New Mississippi, Martin’s Gumbo Blues Band e la band di Fabio Marza La prima delle tre serate gratuite del grande festival blues di Bitonto



Partirà venerdì 31 agosto 2018, la sesta edizione del Bitonto Blues Festival, il Festival Internazionale di Musica, Cultura e Marketing Territoriale diretto da Beppe Granieri della Blu & Soci. Tre serate con il grande blues italiano e internazionale e ben nove band che si esibiranno nella splendida cornice di Piazza Cattedrale a Bitonto.



LE BAND

Il Festival sarà aperto alle ore 20:00 dalla Eugenio Greco & New Mississippi Blues Band. La formazione è attualmente composta da Eugenio Greco (Leader, Chitarra, Voce), Antonio Carluccio (Basso), Alessandro Gaeta (batteria), musicisti con varie esperienze musicali pregresse (pop, rock, jazz, blues), che riescono a fondere tutte le loro contaminazioni in un blues elettronico, “ElectricChicago Blues Style”, che si ispira molto al blues del delta del Mississippi. La band ha partecipato a quattro edizioni del Raduno Nazionale “South Italy Blues Connection” di Matera, a due del “Blues Made in Italy” di Cerea - Verona e al “Montesilvano Music Fest” 2016 di Pescara.

Seguirà la Martin’s Gumbo Blues Band. Gruppo originario della toscana, guidato dal chitarrista Fabio Martin, ha al suo attivo centinaia di concerti in tutta Italia e altrettante partecipazioni ai principali festival blues, come il “Blues in Town”, il “Trasimeno Blues Festival” e il “Torrita Blues Festival”. Nel biennio 2010-2011 ha vinto il Brianza Blues Contest e il Torrita “Effetto Blues Contest”. Nel corso degli ultimi anni la Martin’s Gumbo Blues Band ha aperto The Blues Brothers Band, Solomon Burke, Jimmy Burns, Treves Blues Band, Eric “Guitar” Davis, Nine Below Zero, Aida Cooper & Nite life, Matt O'Ree Band, Lino Muoio & the Old time pickers, Vince Vallicelli Blues Band, Paolo Bonfanti e altri.



!

L’ultimo concerto della serata sarà della Fabio Marza Band. Il leader Fabio Marzaroli propone un percorso fatto di brani originali che spaziano dal blues al rockblues elettrico mantenendo un suono corposo e contraddistinto, con momenti elettrici alternati ad atmosfere acustiche. Nello spettacolo saranno proposti brani originali tratti dai quattro album registrati dalla band, che ha collaborato con Stef Burns, Rudy Rotta, Maurizio Pugno, Maurizio Gnola Gliemo, Alex Gariazzo.



LE INFO SULLA SERATA

I concerti del Bitonto Blues Festival si terranno, come da tradizione, nella magnifica cornice di Piazza Cattedrale di Bitonto, a partire dalle ore 20:30, quando sarà aperto l’accesso all’area concerti (si consiglia di arrivare in anticipo per garantire un afflusso celere, in accordo con le normative sulla sicurezza). Sarà possibile seguire i live show anche in diretta streaming su BitontoTV, www.bitontotv.it, o sui canali social del Festival. Tutte le altre informazioni sulla sesta edizione del Bitonto Blues Festival, nonché le gallery, i memoriabilia e gli archivi relativi agli anni scorsi, sono disponibili sul nuovissimo sito www.bitontobluesfestival.it.

Il festival proseguirà sabato 1° settembre con i concerti della Black Cadillac Blues, Res Pubblica e della star statunitense Ronnie Hicks, accompagnato dalla Matteo Sansonetto Blues Revue. Domenica 2 settembre, invece, sul palco di Piazza Cattedrale saliranno Enrico Penati Blues & Roots Duo, Swamp & Dirty Water ft. Fabrizio Canale e Limido Bros.



I PARTNER

Il Bitonto Blues Festival è una rassegna cofinanziata dal Comune di Bitonto, comune finalista “Capitale Italiana della Cultura 2020”, con il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Camera di Commercio di Bari, ConfCommercio Delegazione di Bitonto e Parco delle Arti Bitonto. Mediapartners dell’iniziativa sono: BitontoTV, che offrirà il servizio di diretta streaming, Comma 3, Da Bitonto, Primo Piano, BitontoLive.it, BitontoViva, Radio One, Radio 00. Blues Made in Italy, South Italy Blues Connection, Power Sound, Gruppo Intini e Ristorante Il Patriarca sono invece partners tecnici della rassegna. Il BBF gode della sponsorships di importanti aziende quali: FoodNess, Acqua Orsini, Olio Mimì, Exotic Palace, Marbel Group, Brini Legnami, Via Vai Center, Ellegidue, Marrone Costruzioni, Gary e Mercurio Center, insieme a tante realtà imprenditoriali bitontine.



PROGRAMMA

Venerdì 31 agosto, ore 20:30, Bitonto, Piazza Cattedrale LIVE: - Eugenio Greco & New Mississippi - Blues Band (Calabria) - Martin’s Gumbo Blues Band & Harmonica Friends - Fabio Marza Band (Toscana)