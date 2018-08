Gioia del Colle (Bari) - TRACCE DI CARTA - EVENTO FINALE 30/08/2018 Domenica 2 settembre, a partire dalle 19:00, avrà luogo il terzo appuntamento con Tracce di carta, l’iniziativa ideata da Associazione Culturale Ombre con il patrocinio del Comune di Gioia del Colle, Unione Europea, Regione Puglia, Agenzia regionale del Turismo, Puglia Promozione.

Un progetto dedicato al riciclo, alla creatività e alla rigenerazione urbana: attraverso il riutilizzo di materiali di scarto, quali il cartone, il metallo, il legno e la ceramica, artisti, comuni cittadini e turisti occasionali sono coinvolti nella realizzazione di nuovi arredi urbani per il centro storico, con l’obiettivo di attivare un processo di partecipazione dal basso.

Il tutto si inserisce in una cornice che vede alternarsi performance musicali e teatrali, degustazione di prodotti artigianali e, novità di quest’ultimo evento, un dibattito aperto durante il quale gli abitanti del centro storico potranno esprimersi sui punti di forza e sugli aspetti problematici del quartiere.



ORE 19:00 - Largo Piottola

STORICO CENTRO

In collaborazione con la Pro Loco di Gioia del Colle, dibattito aperto sulla fruizione e sulle potenzialità del Centro Storico. Incontro propositivo per raccogliere le proposte di chi il centro storico lo vive quotidianamente e ne conosce profondamente le problematiche.



ORE 20:30 Arco di Costantinopoli

SAPORE DI PUGLIA - Degustazione di prodotti tipici locali



ORE 21:00 Largo Piottola

VOLTA LA CARTA

In collaborazione con l'Associazione ARTensione, gli artisti della città lasceranno sulla carta dei segni e disegni, parte del ricavato verrà utilizzato, per una raccolta fondi da destinare alla valorizzazione del centro storico.



ORE 20:30 - 21:00 - 21:30 - Largo Panta Rei

Corti Teatrali Shakespeariani - Annamaria De Bellis



ORE 22:00 Largo Panta Rei

Jam Session – Deborah Duo



Durante tutti gli appuntamenti, vi saranno, gli artisti del territorio, che popoleranno il centro storico, con esposizioni e realizzazione di opere d'arte.

Per i laboratori e le visite guidate, è preferibile la prenotazione.

I laboratori sono gratuiti, si rivolgono a bambini e adulti.



Per info e prenotazioni:

mail: ombre.associazione@gmail.com

cell: 3899089462 - 3394488125 - 3337110677 - 3295411644