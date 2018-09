2 settembre - LA CONQUISTA DEL SUD ultimo appuntamento per la Rassegna Admoveo - Gioia del Colle (bari) 02/09/2018 RASSEGNA DI TEATRO, DANZA E CULTURA “ADMOVEO”

“LA CONQUISTA DEL SUD”

Domenica 2 Settembre 2018, ore 21:00 / Galleria Nartist, Gioia del Colle (BA)

Ultimo appuntamento con la rassegna “Admoveo”, nella splendida cornice del palazzo ottocentesco della Galleria Nartist di Gioia del Colle, con il momento teatrale e musicale “La conquista del Sud” della compagnia Formediterre scritto e diretto da Antonio Minelli.



Conquistati e conquistatori saranno sul palco della storia, per confessare strategie, complotti, illusioni e speranze di un’Italia vista da una prospettiva non “leggendaria”.

Va rilevata la stesura della sceneggiatura che non si rifà alla diffusione piemontese né tanto meno al revisionismo di parte meridionale. Non saranno usati saggi storici ma documentazioni originali, scritti privati e atti pubblici in grado di ripercorrere, nel modo più oggettivo possibile, le varie fasi dell’operazione “Due Sicilie”.

Quattro voci accompagnano lo spettatore fra testi autentici, canti e confessioni dei protagonisti dell’Unità. Le parole dei personaggi si avvicendano in scena fra storie cantate e recitate.

Quadri della seconda metà dell’Ottocento si alternano continuamente, accompagnando lo spettatore in una storia a tratti crudele, a tratti poetica che non porta in sé la provocazione secessionista ma al contrario, cerca di generare un reale sentimento unitario, reso possibile unicamente dalla conoscenza della storia del nostro popolo.



La direzione si fonda sulla pluriennale esperienza di analisi del “teatro storico” ricercando e divulgando le reali esigenze di un regno alla deriva (Savoia), spinto alla necessaria conquista di uno Stato fra i più ricchi e antichi d’Europa (Due Sicilie).

Il risultato fu un terzo regno chiamato “d’Italia” che non vide neanche un secolo di vita e che, nei suoi scarsi novant’anni d’esistenza, portò all’assurda dimensione di uno Stato “a due velocità”.

Dopo “Tornare Briganti”, con la partecipazione di Otello Profazio; dopo “Come Diventammo Italiani”, Antonio Minelli raggiunge un punto di maturità storica tale da condurre il gruppo

Formediterre, alla realizzazione di un teatro civile, storicamente accertato dagli stessi protagonisti, dando spunti di riflessione ma anche di tagliente umorismo.



Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre promosso da: AmaRum, Caseificio Artigiana, Assicurazioni Natile-Polignano, Dolce Bontà e sostenuto da: CNA Puglia, FAI/ Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.



Appuntamento al 2 Settembre 2018 presso Galleria Nartist a Gioia del Colle (BA) con “La Conquista del Sud”, scritto e diretto da Antonio Minelli. Con: Alessandro Accettura, Alessandra Alfonso, Erwin Bianco, Vittorio Goffredo.



Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ (under 25 / gruppi 10 persone)

Dopo lo spettacolo è possibile fermarsi a cena nell'atrio del Palazzo. Spettacolo + cena (pizza e bevanda) 15€



Posti limitati. È consigliata la prenotazione: +39 3331776789 / admoveo@formediterre.it