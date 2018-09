2 settembre - Al Bitonto Blues Festival con Enrico Penati Roots Duo, Swamp and Dirty Water e Limido Bros 02/09/2018 Il meglio del blues italiano per la grande chiusura del Bitonto Blues Festival



A Bitonto la serata finale con Enrico Penati Roots Duo, Swamp and Dirty Water e Limido Bros



Tre band, da Nord a Sud, con il meglio del blues nostrano. Il Bitonto Blues Festival - Festival Internazionale di Musica, Cultura e Marketing Territoriale chiuderà così domani, domenica 2 settembre 2018, la sesta edizione della rassegna che ogni anno porta in piazza la leggendaria musica dei club americani e dei campi del Mississippi.

LE BAND La serata finale della rassegna diretta da Beppe Granieri e organizzata dalla Blu & Soci sarà aperta dall’armonicista lombardo Enrico Penati. Penati canta e suona con diverse formazioni e si presenterà al Bitonto Blues Festival il suo blues duo Roots, che spazia dal blues puro al country, con incursioni nel rock ’n’ roll classico. A seguire il progetto siculo-calabrese Swamp and Dirty Water, nato dalla collaborazione tra Enzo Tropepe e Marco Corrao, che può contare su un’intensa attività live, anche in diversi club mitici americani, come il Blind Willies ad Atlanta, Georgia, o il BBC a Tallahassee in Florida. Gli Swamp saranno accompagnati dal bluesman polistrumentista calabrese Fabrizio Canale.

A chiusura i Limido Bros, originari di Milano, band che propone un blues elettrico viscerale, dal groove profondo come il Mississipi e di grande intrattenimento e colore in puro stile New Orleans. La formazione è reduce da un tour europeo che ha toccato negli ultimi tempi Olanda, Belgio, Germania, Polonia, Inghilterra, Francia, Ungheria, Malta, Irlanda, Svizzera, riscuotendo un grande successo sia di pubblico che di critica

LE INFO SULLA SERATA

I concerti finali del Bitonto Blues Festival si terranno, come da tradizione, nella magnifica cornice di Piazza Cattedrale di Bitonto, a partire dalle ore 20:30, quando sarà aperto l’accesso all’area concerti (si consiglia di arrivare in anticipo per garantire un afflusso celere, in accordo con le normative sulla sicurezza). Sarà possibile seguire



i live show anche in diretta streaming su BitontoTV, www.bitontotv.it, o sui canali social del Festival.

Tutte le altre informazioni sulla sesta edizione del Bitonto Blues Festival, nonché le gallery, i memoriabilia e gli archivi relativi agli anni scorsi, sono disponibili sul nuovissimo sito www.bitontobluesfestival.it.

I PARTNER

Il Bitonto Blues Festival è una rassegna cofinanziata dal Comune di Bitonto, comune finalista “Capitale Italiana della Cultura 2020”, con il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Camera di Commercio di Bari, ConfCommercio Delegazione di Bitonto e Parco delle Arti Bitonto. Mediapartners dell’iniziativa sono: BitontoTV, che offrirà il servizio di diretta streaming, Comma 3, Da Bitonto, Primo Piano, BitontoLive.it, BitontoViva, Radio One, Radio 00. Blues Made in Italy, South Italy Blues Connection, Power Sound, Gruppo Intini e Ristorante Il Patriarca sono invece partners tecnici della rassegna. Il BBF gode della sponsorships di importanti aziende quali: FoodNess, Acqua Orsini, Olio Mimì, Exotic Palace, Marbel Group, Brini Legnami, Via Vai Center, Ellegidue, Marrone Costruzioni, Gary e Mercurio Center, insieme a tante realtà imprenditoriali bitontine.