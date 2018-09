FCI Puglia: chiusura in grande stile a Barletta del Challenge Pista Puglia 02/09/2018 Al Velodromo Lello Simeone di Barletta è calato il sipario sull’edizione 2018 del Challenge Pista Puglia che ha coinvolto le categorie esordienti, allievi e juniores. La quarta ed ultima prova, organizzata dall’Apulia Team Bike, ha proposto diverse batterie di gara con la velocità prolungata, il keirin, l’eliminazione, l’inseguimento individuale e lo scratch.

Obiettivo podio raggiunto in ogni singola specialità per Marco Vito Di Santo (AC Dilettantistica Terra di Puglia), Giacomo Donato (Team Mazzei Ciclitalia) e Ivan Carrer (Team Eurobike) nello scratch esordienti, Di Santo, Francesco Miccoli (Ausonia Pescantina) e Anthony Montrone (Andria Bike) nella velocità prolungata esordienti, Simone Roganti (Nuova Spiga Aurea), Vittorio Carrer (Team Eurobike) e Alessio Di Benedetto (Velosprint Barletta) nell’eliminazione allievi, Roganti, Carrer e Gaetano Salvemini (Ciclo Team Laerte Matera Sassi) nel keirin allievi, Roganti, Di Benedetto e Angelo Fiorella (Velosprint Barletta) nella velocità prolungata allievi, Mirko De Santis, Giuseppe Girone e Giuseppe De Feudis (Pro.Gi.T. Cycling Team) nell’eliminazione e nella velocità prolungata juniores, Girone, De Feudis e De Santis nell’inseguimento individuale juniores. In ambito promozionale si sono esibiti i giovanissimi under 13 con i primi due posti nella G6 per Fabrizio Laino (Ciclo Team Valnoce) e Francesco Pio Guido (Team Mazzei Ciclitalia), e nella G5 per Ivan Marco Bisanti (Velosprint Barletta) e Andrea Fazio (Cicloteam Valnoce).

Per la conquista della classifica finale dell’omnium si sono distinti nella top-5 di ogni singola categoria Di Santo (320 punti), Giuseppe Alessandro (Andria Bike - 222), Carlo Pistillo (Andria Bike – 220), Montrone (218) e Donato (216) tra gli esordienti, Di Benedetto (430), Gabriele Contini (Ciclo Team Laerte Matera Sassi – 412), Angelo Fiorella (Velosprint Barletta – 36), Thomas Bungaro (Team Eurobike – 364) e Vittorio Carrer (Team Eurobike – 340) tra gli allievi, De Santis (470), Girone (440), De Feudis (436), Vincenzo Piarulli (Pro.Gi.T. Cycling Team - 202) e Giulio Adduci (Ciclo Team Laerte Matera Sassi - 112) tra gli juniores. Con il miglior punteggio ottenuto nelle quattro prove, il challenge ha assegnato il titolo regionale FCI Puglia nell’omnium a Di Santo (esordienti), Di Benedetto (allievi) e De Santis (juniores).

Grazie al comitato regionale FCI Puglia presieduto da Oronzo Simeone e alla sinergia con le quattro società organizzatrici di ogni singola prova (Asd Puglia Cycling, Free Rider Erchie, Velosprint Barletta e Apulia Bike Team) che il challenge ha potuto archiviare un’edizione dove sono state allestite quattro singole prove (un record nel Centro-Sud Italia) come punto di partenza per alimentare il settore non solo in ambito regionale ma anche ad invogliare tutto il movimento ed anche le regioni limitrofe a credere nella pista per la crescita tecnica degli atleti, sull’onda emotiva delle medaglie conquistate dalla nostra nazionale azzurra nel mese di agosto agli europei élite, juniores ed under 23.