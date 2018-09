Fine agosto di grandi soddisfazioni tra strada e pista per l’Andria Bike 02/09/2018 Dopo una breve pausa agonistica a cavallo di Ferragosto, l’Andria Bike ha dato il meglio di sé con giovanissimi ed esordienti sia su strada che in pista, proiettando al centro dell’attenzione il sodalizio giovanile andriese in pieno finale di stagione.

Le migliori soddisfazioni sono state raccolte su pista in occasione della chiusura del Challenge Pista Puglia dove Giuseppe Alessandro, Carlo Pistillo ed Anthony Montrone hanno raccolto il secondo, il terzo e il quarto posto nella graduatoria finale a punteggio.

Ad Alberobello su strada i ragazzi non sono stati da meno in occasione del Trofeo Sylva Arboris Belli-Memoria Ginetta Ruggieri dove ad ottenere il miglior piazzamento sono stati Stefano Principale (settimo), Simone Geronimo (nono), Anthony Montrone (decimo), Vittorio Capogna (undicesimo) e Carlo Pistillo (dodicesimo) nella gara riservata agli esordienti primo anno.

Sempre ad Alberobello molto bene i giovanissimi under 13 grazie alle belle prove offerte da Giuseppe Centrone (quinto tra i G4), Simone Massaro (sesto tra i G6) e Antonio Regano (settimo tra i G6).

Grande la gioia dal presidente Luigi Tortora oltre a quella dei direttori sportivi Lillo De Feudis, Domenico Abruzzese e Luigi Loria, al seguito dei propri bambini e ragazzi molto bravi e determinati nel cogliere il massimo risultato possibile di gara in gara.