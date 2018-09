6 settembre - L’ARTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE GIANNA FRATTA AL TEATRO “LUCIO DALLA” PER MUSICA ERETICA - Manfredonia 06/09/2018 DOPO UNA LEZIONE RISERVATA ALLA PICCOLA ORCHESTRA DEGLI F.P., INCONTRERÀ IL PUBBLICO IN UNA LEZIONE APERTA GRATUITA.



Nuovo appuntamento straordinario per MUSICA ERETICA al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia: giovedì 6 settembre alle ore 20.00 la pianista e direttrice d’orchestra Gianna Fratta terrà una lezione in musica aperta al pubblico, affiancata dal M° Fabio Trimigno della compagnia Bottega degli Apocrifi.



Gianna Fratta suona e dirige nei più importanti teatri del mondo (Carnegie Hall di New York, Teatro Coliseo di Buenos Aires, Teatro Solis di Montevideo, Seoul Art Center di Seoul, Smetana Hall di Praga, Teatro Sao Pedro a San Paolo del Brasile, Teatro dell’Opera di Roma …), collaborando con i più importanti artisti del panorama internazionale e dirigendo prestigiose orchestre, tra cui i Berliner Symphoniker, l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, la Sinfonica di Macao (Cina), la Mimesis del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, la Royal Academy di Londra, l’Orchestra della Fondazione Toscanini di Parma, la Nuova Scarlatti di Napoli, la Russian Simphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Sofia e di Kiev, la Sinfonica di Greensboro e la Dubuque Simphony Orchestra (USA), l’Orchestra de l’Ile de France, la Prime Orchestra di Seul (Corea), l’Orchestra Filarmonica di Montevideo, l’Orchestra del Teatro Nazionale di Belgrado, Maribor, Skopje, l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, l’Orchestra Filarmonica Libanese.

Gianna Fratta – che nel 2009 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica italiana per i risultati ottenuti in campo internazionale come pianista e direttore d’orchestra - ha accolto l’invito di Bottega degli Apocrifi a incontrare la Piccola Orchestra degli F.P., l’inedito progetto musicale portato avanti dal 2015 dal M° Trimigno. La Piccola Orchestra, intitolata ai Felici Pochi di Elsa Morante, è oggi un ensemble permanente di 30 giovani musicisti, di età compresa tra i 9 e i 22 anni, che esplora le contaminazioni tra creazione musicale e scena teatrale.



MUSICA ERETICA – che il 23 luglio scorso ha visto ospite il violinista californiano Jeremy Cohen - è un’attività de “La casa dei ragazzi e della musica”, inserita nel progetto Teatri del Gargano, sostenuto da Regione Puglia tramite l’“Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche (art 45 del D.M. 1 luglio 2014) FSC PUGLIA 2014/2020”.



E’ importante per noi che artisti di fama di internazionale vengano a Manfredonia e si mescolino alla Piccola Orchestra degli F.P.

E quando dico noi non intendo solo la compagnia Bottega degli Apocrifi, e non intendo solo i giovani musicisti dell’orchestra, ma intendo tutta quella Comunità – sempre più numerosa – che si ritrova intorno al Teatro Comunale “Lucio Dalla”, per gli spettacoli o per le altre attività che ogni giorno lo rendono un luogo vivo.

A dirlo è Cosimo Severo, Direttore artistico degli Apocrifi, che prosegue - è un segno forte per tutto il territorio che artisti come Gianna Fratta e Jeremy Cohen abbiano riconosciuto la qualità artistico/formativa della Piccola Orchestra degli F.P., che prima di essere un ensemble di giovani musicisti, è un percorso permanente di avvicinamento alla musica attraverso la relazione interpersonale, l’ascolto e la cura dei processo artistico.