4 settembre - Quartettsatz Di Anton Webern A seguire “Suoni nello specchio" - Putignano (Bari) 04/09/2018 CARL ORFF MUSIC FESTIVAL XII: CAMBIO DI PROGRAMMA PER MARTEDÌ 4 SETTEMBRE



A causa dell’indisposizione del soprano Nazila Bawandi, scusandosi per il disguido, la direzione del Carl Orff Music Festival è costretta a cambiare parte del programma inizialmente previsto per la terza serata del festival martedì 4 settembre. Il Pierrot Lunaire di A.Schönberg non verrà eseguito. Al suo posto la produzione proporrà lo spettacolo multimediale “Suoni nello specchio” con musiche e letture di autori del novecento.



Martedì 4 settembre, alle ore 21:00, presso il Cinema Teatro Margherita, in Via Cappuccini, 28 a Putignano (BA), il programma completo della terza serata della XII edizione del Carl Orff Music Festival serata sarà dunque il seguente:



Quartettsatz Di Anton Webern A seguire



“SUONI NELLO SPECCHIO” Musiche di: Arvo Pärt, Anton Webern,Kodaly, Rebecca Clarke, Roman Padlenswski, Bohuslav Martinů Letture da: Freud, Artaud, Schnitzler, Poe, Soupolt, Szymborska e Eckhart, con inediti di Dino Parrotta.



con Violini: Gernot Suessmuth, Alexia Eicchorn, Viola: Rumen Cvetkov, Violoncello: Hadewych van Gent. Pianoforte: Olga Zado. letture a cura di Dino Parrotta



Ideazione e regia di Dino Parrotta Danza aerea: Compagnia Eleina D - Coreografie Vito Cassano – danzatrice Antonella Piazzolla. Trucco: Annalie Beauty Lab.



Suoni nello specchio: I primi del novecento segnano il un cambiamento epocale, la rivoluzione tecnologica e industriale stravolge i ritmi della società, l’alba dell’era della modernità. Questi stravolgimenti nella società generano nell’uomo turbamenti interiori profondi. Nasce la psicoanalisi, il sogno non è solo evocazione romantica, ma specchio dell’individuo. Gli intelletuali, gli artisti dalla poesia alla musica non restano indifferenti alla crisi esistenziale che i grandi cambiamenti comportano. La Vienna dei valzer diviene culla per la sperimentazione musicale, la musica si fa linguaggio, manifesto politico, provocazione. La musica diviene anche specchio dei turbamenti sia emotivi sia psicologici che la nuova era porta con se. Il suono diviene specchio del sé, uno sguardo per conoscere se stessi e ritrovare la relazione con “L’altro”; così il sogno rivela ciò che siamo e/o vorremmo essere. Suoni nello specchio è un quadro multimediale (tableaux vivant) dove la poesia si fonde con la psiconalisi, in un contesto musicale espressione dell’avanguardia e del surrealismo.



Il festival: concertisti internazionali provenienti da otto paesi di tre diversi continenti, in alcuni casi insieme per la prima volta, al lavoro su programmi originali. È questa, da sempre, la caratteristica del Carl orff Music Festival, la cui XII edizione è in programma dal 1 al 9 settembre, anche quest’anno a Putignano (BA). Organizzato dall'Associazione Artistico Musicale Carl Orff con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, la Fondazione Puglia e il patrocinio del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, il festival si avvale della direzione artistica di tre violoncellisti: l’americano Michael Flaksman, l'italiano Vito Amatulli e, per la prima volta quest’anno, la croata Jelena Ocic. Sei eventi in nove giorni quasi tutti a ingresso libero: cinque appuntamenti internazionali (tra cui una produzione originale del festival) e un concerto finale dedicato alle eccellenze musicali del territorio.