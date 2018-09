Ronnie Hicks da Chicago fa brillare il Bitonto Blues Festival 03/09/2018 Chiusa la sesta edizione con nove concerti in Piazza Cattedrale. Pronto il cartellone 2019



BITONTO, 03/09/2018 - Un successo a tinte blues. Il bilancio della sesta edizione Bitonto Blues Festival parla chiaro: la rassegna diretta da Beppe Granieri e organizzata dalla Blu & Soci continua ad imporsi come una delle più importanti vetrine del genere nel panorama internazionale. Ai nove concerti, distribuiti in tre serate, hanno assistito più di seimila spettatori, provenienti dalle province limitrofe e dalla vicina Basilicata.

Tra i set più apprezzati quello di Ronnie Hicks, storico tastierista e cantante della scena blues di Chicago, accompagnato a Bitonto dalla Matteo Sansonetto Blues Revue, capace di emozionare Piazza Cattedrale, nel cuore del centro antico di Bitonto, con la sua voce che unisce la tradizione del Delta e il calore del soul. Da brivido l’esecuzione di “Stand by me”, cantata assieme al pubblico che ha riempito Hicks di applausi. “Siete la Piazza più bella che un artista possa desiderare” è stato il ringraziamento del musicista statunitense prima di far ritorno a Chicago, dove da decenni guida la Masheen Company Band, la band più longeva del circuito dei club dell’Illinois.

Come Hicks, anche gli altri artisti inseriti nel cartellone - Eugenio Greco & New Mississippi Blues Band, Martin’s Gambo & Harmonica Friends, Fabio Marza Band, Respubblica, Black Cadillac Blues, Fabrizio Canale, Swamp & DIrty Water e Limido Bros - sono rimasti impressionati dal Festival bitontino, capace in pochi anni di crescere esponenzialmente, ospitando artisti di calibro internazionale come Rudy Rotta, Fabio Treves, Nora Jean Bruso, Mudcat, Carl Wyatt e stringendo importanti collaborazioni con la rete blues italiana, dal “Blues Made in Italy” di Cerea (Verona) al “South Italy Blues Connection” di Matera. La stessa rete che ha seguito la rassegna in diretta streaming su BitontoTV, che ha ospitato più di duemila spettatori a serata, collegati anche da USA, Canada, Germania e Svizzera.

“Da sei anni la tre giorni di settembre ripaga di tutti i sacrifici fatti assieme al mio staff - ha dichiarato Beppe Granieri - riuscire a portare artisti di fama internazionale e a far apprezzare un genere di nicchia non è semplice, ma Bitonto risponde sempre !

in maniera eccezionale. Del resto il Bitonto Blues Festival ha un grande legame col territorio: i concerti generano un indotto importante per il centro antico e per tutte le attività che investono nella kermesse”.

Chiuso l’appuntamento 2018, la Blu & Soci è già al lavoro per il prossimo anno: il programma 2019, “Like a natural woman”, sarà interamente dedicato alle ladies del blues, con un cast di artisti composto da sole donne, tra cui la cantante giamaicana Scheol Dilu Miller con la Longs Valley Blues Band e la “Signora del blues italiano” Linda Valori.

