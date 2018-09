Gallipoli (Lecce) - Festival dell’aforisma “Salento in Sintesi” 13/09/2018 Per la prima volta al Sud, il 15 settembre a Gallipoli arriva il Festival dell'Aforisma "Salento in Sintesi".

L'evento vuole essere l'occasione per portare sul territorio personalità di rilievo e contribuire alla nascita di nuovi fermenti culturali, catalizzatori di interessi trasversali che coinvolgano università, scuole, associazioni, favorendo così la cultura dell'aforisma in terra salentina. “Salento in Sintesi” è promosso da Mad.me Production e Mellor’s Visual Agency, in collaborazione con AIPLA - Associazione Italiana per l'Aforisma (Torino) che da anni organizza il premio internazionale "Torino in Sintesi", e con il patrocinio del Comune di Gallipoli, di Confindustria Lecce e della Provincia di Lecce.

Numerosi gli ospiti che da tutta Italia animeranno il festival:

Antonio Catronuovo, saggista, traduttore, esperto di aforistica, direttore dell’opificio di plaquette d’autore Babbomorto Editore. Ha pubblicato varie raccolte di aforismi, tra cui Tutto il mondo è palese (Mobydick); saggi sull’aforisma, tra cui Aforismi del Novecento (Stampa Alternativa) ed è nella giuria del premio “Torino in Sintesi”.

Fabrizio Caramagna, tradotto in dodici lingue e menzionato da testate autorevoli tra cui Il Sole 24ore e la rivista americana New Yorker, è uno degli “aforisti” italiani più citati in rete. Recentemente Vanity Fair lo ha accostato ad alcuni illustri poeti dell’Ottocento e del Novecento italiano. I suoi componimenti si potrebbero definire "poesismi", frammenti che trasgrediscono sia il genere dell'aforisma che quello della poesia, per creare un genere letterario nuovo.

Paolo Bianchi, poeta e aforista, nel 2013 è stato il più giovane tra i 22 autori inclusi nell'antologia pubblicata negli Stati Uniti The New Italian Aphorists. Ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito aforistico, tra cui il primo posto nel 2014 al concorso "La lingua del girasole" organizzato dall'Associazione Helianto di Rovello Porro (Como). Nel novembre 2017 pubblica Lampi per l'Editrice La Mandragora.

Titti Mercuri, Imprenditrice con il gusto per i calembour, giocando dice sempre cose serissime. Ventriloqua di se stessa, fa parlare e sparlare il suo alter ego, “la Pazza”. Collabora alla stesura dei testi di una band musicale emergente; ha collaborato con il conduttore televisivo e radiofonico Rudy Zerbi ad un progetto benefico per l’Ospedale Casilino di Roma e Beppe Beppetti (alias Lele Corvi), disegnatore e vignettista, ha creato per il lei il fumetto della Pazza. Nel 2016 ha ricevuto la Menzione d'onore al Premio Internazionale "Torino in Sintesi", organizzato dall'Aipla, presieduta dalla scrittrice e giornalista Anna Antolisei. Nel 2017 è una delle autrici dell’antologia Aforismi al femminile, a cura di A. Ansaldi, puntoacapo Editrice. A settembre è in uscita La vita insegna e io prendo disappunti edito da Rubbettino.

Beppe Beppetti (Lele Corvi), noto vignettista che ha al suo attivo numerose collaborazioni con L'Eco di Bergamo, il Cittadino di Lodi, Agenda Comix, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Avvenire. Ha curato le vignette per L'Edicola Fiore di Fiorello e ha vinto numerosi premi, tra questi nel 2017 primo premio disegno per l'infanzia al XXII Salon Mercosur Internacional Diogenes Taborda e nel 2017 menzione speciale per il tema "Respect Differences" al 10th International Don Quichotte Cartoon Contest.

Walter Ego: i suoi aforismi sono un fuoco d'artificio di calembour, invenzioni verbali, nonsense, immagini capovolte, battute. E' un trionfo dell'invenzione, della genialità e dell'assurdo. Il 15 settembre, insieme a Titti Mercuri, nel seminario "Aforismetti" - aforismi a fumetti, ci parlerà dell’inesauribile e fecondo incontro tra parola e disegno, dimostrando che l’una senza l’altro non esisterebbe, e naturalmente viceversa. Fumetto e aforisma: pochi segni grafici, poche parole, tutto l’universo condensato. Nel poco sta il molto. Nel disegno sta la parola. Nella parola sta il tutto.

Programma:

BIBLIOTECA COMUNALE – Via Sant’Angelo, 3

ore 10.30



Saluti del Sindaco



ore 11.00



“Aforismetti”: aforismi a fumetti

Seminario a cura di Walter Ego e Titti Mercuri con @sonopazzaio

(Illustrazioni di Beppe Beppetti)





CHIOSTRO DEI DOMENICANI – Riviera Nazario Sauro, 137

ore 19.00

Antonio Castronuovo dialoga con Paolo Bianchi, autore di Lampi e Titti Mercuri autrice de La vita insegna e io prendo disappunti



ore 20.00



“Aforisticamente”: viaggio nel mondo degli aforismi con Fabrizio Caramagna

Partecipa Maria Claudia Minerva, Nuovo Quotidiano di Puglia



ore 20.45



“Aforismi in scena”: spettacolo teatrale a cura della compagnia Poieofolà



Commenti musicali di Valentina Grande Latin Jazz Trio