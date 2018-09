Al via lo stage internazionale di Apnea. Torna nell’Amp Porto Cesareo Umberto Pellizzari 06/09/2018 Al via nell’Area Marina Protetta Porto Cesareo, la quarta edizione dello stage internazionale di apnea, in programma da venerdì a domenica 9 settembre prossimi. Docente d’eccezione e di livello assoluto sarà il pluriprimatista mondiale di apnea profonda, Umberto Pelizzari. L’evento organizzato proprio dall’Amp Porto Cesareo grazie alle sinergie e collaborazione della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e dei Comuni di Porto Cesareo e Nardò, è reso possibile anche grazie alla collaborazione ormai consolidata con l’associazione Apnea Salento, fondata da Francesco Sena, anche lui istruttore di Apnea Academy ed atleta del Team Omer che fa parte dello staff del pluricampione del mondo varesino. Lo stage di apnea quest’anno potrá contare inoltre sul preziosissimo ed importante supporto tecnico dei mezzi nautici di “Oasi Salento” e “Barracuda” che forniranno appoggio per gli apneisti.

Lo stage che tra ‘altro registra presenze di subacquei da tutta Europa (Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi nordici ed Italia) si struttura su due moduli operativi, uno pratico in acqua ed una teorico in aula. Durante le lezioni di teoria presso la struttura turistica “Chiusurelle”, saranno trattati i seguenti argomenti: Fisiologia dell'apnea, tecniche di respirazione, tecniche di rilassamento, training autogeno, tecniche di allenamento all’apnea, la sincope, tecniche di ginnastica tubarica, pinneggiata, compensazione ai vari livelli e molto altro ancora. Le lezioni pratiche si terranno in mare (apnea in assetto costante e variabile, provando le emozioni della discesa con la slitta zavorrata) e saranno svolte con il supporto di gommoni ed altre imbarcazioni. Da evidenziare che sono previste lezioni teoriche dedicate a rilassamento, respirazione e training autogeno. Lo stage pratico invece, come ovvio che sia, prevedrà invece immersioni nei fondali di Porto Cesareo. Tutte le lezioni (teoriche e pratiche) sono tenute da Umberto Pelizzari, coadiuvato dal suo staff di istruttori Apnea Academy. Umberto Pelizzari filmerà ciascun atleta durante le sessioni in mare, per poi analizzare tutti insieme gli aspetti tecnici contenuti in ogni clip. OmerSub: sponsor dell’evento metterà a disposizione la nuova linea di attrezzature che gli atleti potranno testare nei tre giorni con la possibilità di acquisto ad un prezzo agevolato. Lo stage si chiuderà con un’estrazione riservata ai partecipanti grazie alla Omer che metterà in palio attrezzature di ultima generazioni.



Il programma.

Si inizia oggi venerdì 7 settembre con il ritrovo presso Villaggio Chiusurelle Porto Cesareo.

Alle 9.30 uscita in mare con free immersion, assetto costante, no-limits. Alle 13 la pausa pranzo e dopo il relax l’inizio delle lezioni di teoria. Alle 17.00 attività in piscina (statica, dinamica, esercizi, rilassamento, respirazione). Alle 20.00 cena ed attività di promozione del territorio. Si prosegue sabato 8 settembre. Dopo il ritrovo alle 9.30 prevista l’uscita in mare (free immersion, assetto costante, no-limits). Nel pomeriggio invece piscina con prove di statica, dinamica, esercizi, rilassamento, respirazione. Domenica 9 settembre uscita in mare e teoria ed alle 12 la consegna Attestati firmati da Umberto Pelizzari