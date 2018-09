SAC TRATTURARTE – ALTO TAVOLIERE: DOMENICA 16 SETTEMBRE AL MAT DI SAN SEVERO LA VISITA GUIDATA “ARCHEOLOGIA VS FUMETTO” 13/09/2018 SAC TRATTURARTE – ALTO TAVOLIERE: DOMENICA 16 SETTEMBRE AL MAT DI SAN SEVERO LA VISITA GUIDATA “ARCHEOLOGIA VS FUMETTO”



Domenica 16 settembre, nell’ambito del progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, alle ore 19.00, presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, si svolgerà la visita guidata “Archeologia vs Fumetto”, rivolta ad un pubblico di età compresa dai 6 ai 99 anni.



Partendo dalle rappresentazioni di immagini nel Paleolitico fino ad arrivare alla creazione dei primi fumetti, nel corso della visita sarà approfondita la forza comunicativa delle immagini viaggiando attraverso il patrimonio archeologico del MAT e il centro di documentazione SPLASH, dedicato ad Andrea Pazienza. Una sfida senza precedenti, l’Archeologia incontra il Fumetto su un ring di fantasia: nell’angolo destro il campione degli ultimi anni, il peso massimo, il Fumetto che a colpi di immagini incontrerà la sfidante, sua Maestà l’Archeologia, capace di viaggi nel tempo incredibili. Da una parte i racconti per immagini e i primi personaggi del mondo dei balloons, dall’altra i più antichi ‘fumetti archeologici’ direttamente dalla Preistoria e i vasi ‘parlanti’ del MAT.



La partecipazione all’evento è gratuita, fino al raggiungimento di massimo 30 ospiti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione da martedì 11 a venerdì 14 settembre, dalle ore 16.00 alle 20.00, e sabato 15 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.



Appuntamento alle ore 18.15 presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere, in piazza san Francesco n°48 a San Severo.



L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati dal progetto SAC TratturArte - Alto Tavoliere, di cui il Comune di San Severo è ente capofila, finanziato con Delibera CIPE 92/2012 -A.P.Q. rafforzato “Beni e Attività Culturali” - FSC 2007/2013 - Scheda 49 - “Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale”. RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e progettista di TratturArteView&Animation è la dott.ssa Elena Antonacci, Direttrice del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo. Il soggetto aggiudicatario per la gestione dei servizi relativi il progetto ‘SAC TratturArte – Alto Tavoliere’ è la ditta Archeologica s.r.l.



Il progetto SAC TratturArte, partito lo scorso settembre 2017, proseguirà fino al 31 dicembre 2018 nei Comuni di San Severo, Torremaggiore, Apricena, Serracapriola, Poggio Imperiale, San Paolo Civitate e Chieuti, e si compone di una serie di iniziative culturali realizzate all'insegna di un approccio di tipo esperienziale per la valorizzazione, promozione e conoscenza del territorio dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dal comune denominatore costituito dal Tratturo Regio Foggia – L’Aquila. Finalità principale è quella di consentire ad un pubblico quanto più diversificato possibile (bambini, adulti, utenza specializzata, turista e/o cittadino visitatore) di sperimentare nuove forme di conoscenza, guidati da esperti nell’ambito dell’arte e dell’architettura, della storia, dell’archeologia, del teatro e della didattica/comunicazione dei beni culturali, nonché guide turistiche abilitate, con il proposito di creare un’offerta turistica del territorio del SAC con stagionalità flessibili.



Per conoscere in modo dettagliato il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere, i luoghi di attuazione, le attività in programma e il team operativo, è possibile consultare il sito web dedicato www.sactratturarte.it.

La segreteria del progetto SAC TratturArte è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.