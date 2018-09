Festival Internazionale di Musica Cristiana in Puglia: Bitonto e Bari S. Spirito 20/09/2018 Grande attesa per le due tappe in Puglia del

Festival Internazionale

di Musica Cristiana

“il Mondo Canta Maria” TOUR 2018



sabato 22 settembre 2018 alle ore 21.00

presso il Piazzale del Convento francescano

San Leone di Bitonto (Ba)



e domenica 23 settembre 2018 alle ore 20.00

presso la Chiesa Spirito Santo in Bari Santo Spirito,

in occasione della Festa di San Pio da Pietrelcina.



Divulga anche tu questa fantastica notizia perché

“il Mondo canta Maria...con San Pio”