Bari - Ice-Agenzia presenta le prossime iniziative del piano Export Sud II 10/09/2018 Nunziante: “Sui mercati esteri opportunità straordinarie. Ma fondamentali le competenze. Nel nostro padiglione 4 sportelli dedicati”





Vale 50 milioni di euro e riguarda le regioni Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Abruzzo, Molise, Sardegna. È il nuovo Piano Export Sud II (Pes II) che si rivolge alle imprese micro, piccole e medie con due obiettivi: trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali e incrementare la quota export delle regioni del Mezzogiorno sul totale nazionale.

Le prossime iniziative in programma sono state presentate oggi nel padiglione Internazionalizzazione dall’ Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che coordina il Piano per conto del Governo.

Il piano – è stato spiegato durante l’incontro da Luigi Raffone dell’Ufficio Coordinamento Marketing Ice – prevede iniziative di promozione internazionale e formazione a favore di micro, piccole e medie imprese, startup, consorzi, reti di impresa, parchi tecnologici, centri universitari e incubatori. I principali mercati esteri di riferimento individuati per le attività sono UE, Russia e Balcani, Cina e Giappone, Usa e Canada.

Il Pes II prevede 4 Programmi Operativi Annuali. Il programma 2018-2019 riguarda la seconda annualità. Sono previsti eventi di formazione e di promozione.

Gli eventi di formazione si declinano in Ice Export Lab, Corsi su proprietà intellettuale e innovazione e Seminari tecnico-formativi. Gli eventi promozione consistono in Fiere internazionali, Azioni di incoming, Azioni sulla rete d’intermediazione commerciale e Grande distribuzione organizzata, Eventi di partenariato internazionale.

“Sui mercati esteri – ha commentato il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Antonio Nunziante – non si può improvvisare. Occorrono conoscenze e competenze. Per questo nel nostro padiglione abbiamo voluto i desk di tutti gli enti strumentali che si occupano di internazionalizzazione e attrazione investimenti, oltre all’Agenzia Ice, ci sono anche Sace e Simest, Società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che si occupano di assicurazione e finanziamenti per l’internazionalizzazione e Puglia Sviluppo, Società in house della Regione Puglia, che gestisce le agevolazioni regionali a favore degli investimenti produttivi. Invitiamo le imprese ad approfittare di questi servizi per posizionarsi o riposizionarsi sui mercati internazionali”.

Durante il seminario sono stati anche illustrati servizi e le attività di carattere consulenziale, formativo e informativo promozionale dell'Agenzia Ice, finalizzati ad orientare e sostenere le imprese interessate a operare nei mercati internazionali”.





Le attività del padiglione Internazionalizzazione sono proseguite con le presentazioni Paese di Bielorussia, Hong Kong e Romania.

Infine per le attività previste per i Pugliesi nel Mondo, si è svolta la presentazione del progetto “Album –Archivio di famiglia” e della mostra #wewereinpuglia a cura dell’Associazione PHEST di Monopoli.