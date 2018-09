CANOA: PIOGGIA DI MEDAGLIE PER GLI ATLETI DEL CUS BARI AL MEETING DELLE REGIONI E LA FINALE DI CANOAGIOVANI 10/09/2018 Continua la stagione positiva della sezione Canoa del CUS Bari, i cui atleti sono stati impegnati nel week end a Caldonazzo, dove si è svolto il Meeting Delle Regioni e la finale di Canoagiovani.

Tutti soddisfatti per gli ottimi risultati conseguiti che scrivono un’altra pagina importante per il Centro Universitario Sportivo barese.



Amanda Catalano medaglia d’oro nel k2 allieve B 200m (ha gareggiato come Puglia) , a cui sono seguiti sul podio Sebastian Arbore e Matteo Capelluti, argento sia nel k2 200m allievi Puglia che, nel K4 200m allievi ( Puglia) e ancora secondo gradino del podio nel k2 200m allievi come Cus Bari. Ma non finisce qui, per loro anche un ottimo bronzo ein K4 200m misto come Cus Bari. Grandi soddisfazioni anche per Francesco Paparella, bronzo nel K4 misto 200 m Cus Bari, e Gabriele Cavallone il più piccolino in K1 200m allievi A.



“Siamo particolarmente soddisfatti – spiega il tecnico Giuseppe Anaclerio - dei risultati raggiunti in Trentino, che confermano la buona forma dei nostri atleti, grazie ad una preparazione molto attenta e scrupolosa. Andiamo avanti così e ci toglieremo ancora molte soddisfazioni”