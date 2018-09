Bari - FdL, Emiliano incontra Ambasciatrice armena, Victoria Badgassarian. 11/09/2018 Link video Emiliano: https://goo.gl/F52KQS



Link video Ambasciatrice armena: https://goo.gl/edHu8s









“Necessario rafforzare relazioni con questo popolo amico della Puglia”







“Noi siamo sempre stati onorati di avere tra i nostri concittadini una comunità armena di straordinario valore, che ha saputo non solo vivere con noi momenti difficili, come la fine della seconda guerra mondiale e più in generale l’arrivo di questi nostri fratelli che sono stati accolti con grande attenzione e sono diventati parte della nostra comunità”.

Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine della visita ufficiale di questa mattina, presso il padiglione istituzionale della Fiera del Levante, dell’Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia in Italia, S. E. Victoria Badgassarian.

“Noi - ha proseguito il Presidente Emiliano - abbiamo sempre sostenuto la causa armena: qui a Bari esistono tracce di questa antica amicizia. C’è quindi un sentimento, prima ancora che un interesse di natura economica. Dopodiché, sappiamo che l’Armenia in questo momento può essere un punto di riferimento per le nostre aziende. È uno stato democratico ed è uno stato dove il principio di legalità è sempre rispettato. Da questi presupposti, pensiamo che si possano provare operazioni commerciali non solo con l’Armenia, ma anche con i paesi vicini con i quali l’Armenia saputo intessere con saggezza pacifiche e fertili relazioni. L’Armenia, peraltro, è una comunità dove uomini e donne sono sullo stesso piano e per noi questo è sempre stato un elemento fondamentale. Anche l’imprenditoria femminile è ben accolta in Armenia, quindi noi speriamo, tramite la rappresentanza consolare stabile qui a Bari, di poter rafforzare questo rapporto che, ripeto, è innanzitutto sentimentale, ma può diventare anche economico”.

“La visita di oggi - ha sottolineato l’Ambasciatrice Badgassarian - mira a rafforzare le relazioni tra Puglia e Armenia. La Puglia è sempre stata vicina al nostro paese. Abbiamo una storia comune millenaria che abbiamo condiviso. Mi auguro che già nei prossimi mesi potremmo avviare tanti progetti, soprattutto nel settore agricolo. L’Armenia oggi rappresenta un ponte importante per il mercato euroasiatico”.

La delegazione ospite era formata da S. E. l’Ambascitrice Victoria Badgassarian e dal Console dell’Ambasciata Armena Aghvan Ayvazyan. All’incontro hanno partecipato Domenico La Forgia, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico e Maria Luisa Losavio, Rapporti Internazionali Technical Assistance.