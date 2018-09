4^ serata dell'OTRANTO FILM FUND FESTIVAL-FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY con MAURIZIO NICHETTI 12/09/2018 OTRANTO FILM FUND FESTIVAL

COMMUNITY EDITION 2018

10 – 16 SETTEMBRE

Direttore artistico Stefania Rocca



SHORT COMMUNITY EDITION

“Vivere differente - Storie di identità e comunità fuori dall’ordinario”

in collaborazione con Centro Audiovisivo Croato e Inglese



Continuano gli appuntamenti con le altre community

FILMMAKERS SUMMER SCHOOL COMMUNITY con MAURIZIO NICHETTI

FILM MUSIC COMMUNITY | SOCIAL MUSIC COMMUNITY



La X edizione di OFFF OTRANTO FILM FUND FESTIVAL, diretta dall’attrice Stefania Rocca, entra nel vivo del programma con un pubblico che interagisce con le diverse community della manifestazione. Il Festival finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale (FSC 2014-2020 Patto per la Puglia e FESR-FSE 2014 – 2020 Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche), è realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission in collaborazione con Pugliapromozione e con il patrocinio e contributo del Comune di Otranto.



Domani, giovedì 13 settembre, il secondo appuntamento con la SHORT COMMUNITY EDITION, la sezione che mette in concorso sette cortometraggi prodotti dai centri audiovisivi che appartengono alla Macroregione Adriatico-Ionica, con le migliori produzioni degli anni 2017/2018. La selezione dei cortometraggi è a cura della Direttrice artistica Stefania Rocca in collaborazione con “Quasi cinema distribuzione”.



Dalle 16.00, presso la Sala Triangolare del Castello Aragonese, in proiezione il focus “Vivere differente - Storie di identità e comunità fuori dall’ordinario”, in collaborazione con Centro Audiovisivo Croato e Inglese. In programma i cortometraggi “Into the blue” di Antoneta Alamat Kusijanović (Croazia, 22’), “London afloat” di Gloria Aura Bortolini (Italia, 29’), “Bitter sea” di Fateme Ahmadi (UK, 15’), “Baby gravy” di Marley Morrison (UK, 10’).



In serata, presso la Spiaggia Madonna dell’Altomare continua la programmazione dei lungometraggi in concorso per la Film Community Edition:



ore 20.30, “The teacher-Una lezione da non dimenticare/Ucitelka” di Jan Hřebejk (Repubblica Slovacca, 2016) parla dell’insegnate Maria Drazděchová. Dall’aspetto solare e un po’ eccentrico, sembra, a prima vista, la professoressa più dolce e rassicurante che un alunno possa incontrare. Vedova di un alto ufficiale comunista, Maria rappresenta, a sua volta, il Partito nella scuola ed è considerata con riguardo dal comitato direttivo.

Ore 22.30, “The guest Aleppo to Instanbul” di Andaç Haznederoğlu (Turchia, 2017), la storia del viaggio di Lena e Meryem, nel tentativo di fuggire dalla guerra in Siria. Arrivano insieme a Instanbul dove si trovano ad affrontare insieme nuove sfide, abbandonati da coloro che avrebbero dovuto aiutarli.



Dalle 18.00, presso il Porto di Otranto – Lega Navale, si terrà il terzo appuntamento con Social Music Community; Cecilia Costa (voce), Sofia Cocciolo (voce), Desiree D’Amuri (voce), Gabriele Cioni (chitarra), interpreteranno le più belle colonne sonore.



Nella mattinata continuano le lezioni e le masterclass della Filmmakers Summer School Community; a partire dalle 09.00 Maurizio Nichetti (IULM e CSC Milano) “Sceneggiatura e regia”, ore 11.30 Alek Keshishian (regista e Presidente di giuria) “Insights from a director” mentre alle 15.00 Luca Bandirali (DAMS Unisalento) e Federico Zecca (Università di Bari) “Transmedia Storytelling”.



Il Festival è in collaborazione con OLES, Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, Centro Sperimentale di Cinematografia, Corso di laurea DAMS (Università del Salento), Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Barreira Arte – Diseno (Valencia), Hellenic Cinema and Television School Stavrakos (Atene), National Academy for Theatre and Film Art NAFTA (Bulgaria), Quasi Cinema Distribuzione, il progetto musicale SOCIAL MUSIC COMMUNITY ideato in occasione del festival OFFF 2018 diretto da Stefania Rocca, prevede il coordinamento artistico di Raffaele Casarano con il supporto del Locomotive Jazz Festival, Women in run, ACTION AID, , Rolling Stone, Puglia Sounds.