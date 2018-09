Bari - “MUSEI CHE RACCONTANO LA PUGLIA”: OGGI IN FIERA SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO 12/09/2018 Questa mattina in Fiera del Levante a Bari, l’assessora alla Cultura Monica Filograno ha sottoscritto il protocollo che avvia il progetto “Musei che raccontano la Puglia”.

Ruvo di Puglia sarà infatti uno dei cinque hub culturali pugliesi (l’unico per Bari e provincia) che comporranno la rete prevista dal progetto.

Il progetto “Musei che raccontano la Puglia”, che coinvolge oltre Ruvo di Puglia anche i Comuni di Foggia, Ceglie Messapica, Laterza e Ugento, ha l’obiettivo di facilitare e potenziare la fruizione dei musei a un pubblico giovanissimo (da 0 a 13 anni) con l'acquisto di arredi e materiali didattici e attraverso interventi mirati come laboratori, spettacoli teatrali, itinerari, visite guidate a tema.

Per queste attività il Comune avrà a disposizione una dotazione di €32.400 da utilizzare per l’hub di riferimento composto dai tre musei cittadini in rete con i musei diocesani del territorio e con le scuole.



“Abbiamo molte idee – ha detto l’Assessora alla cultura, Monica Filograno - per realizzare programmi in grado di avvicinare ai nostri musei il pubblico dei giovanissimi, e alcune le stiamo già sperimentando grazie ad altre azioni. Questo finanziamento rappresenta un incoraggiamento e un’opportunità per potenziare ulteriormente la rete tra i musei del nostro territorio e ci aiuta a farli vivere come moderni contenitori culturali e motori pulsanti della vita cittadina. Luoghi pubblici che producono attività.”