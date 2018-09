MATCH IT NOW in PUGLIA PER LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 13/09/2018 MATCH IT NOW: AL VIA LA TERZA EDIZIONE

DELLA SETTIMANA PER LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE.

IN PUGLIA 9 PIAZZE COINVOLTE



Prenderà ufficialmente il via in Puglia, sabato 15 settembre con la tipizzazione in Piazza Notar Domenico a Gravina in Puglia (Ba), organizzata dal gruppo di lavoro ADMO della cittadina murgiana, la terza edizione di "Match it Now", settimana della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

Anche quest'anno la "mobilizzazione" dei volontari Admo Puglia Onlus, toccherà da nord a sud della Puglia, una serie di Piazze, Corsi e Istituti scolastici per diffondere e promuovere la donazione di midollo osseo dove sarà possibile anche accedere immediatamente al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).



Per l’evento annuale Match it Now, giunto quest'anno alla sua 3^ edizione, promosso da Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, hanno concesso il patrocinio la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, le Città di Bari, Taranto, Foggia e Brindisi, Acquaviva delle Fonti, Altamura, Gravina in Puglia, Lecce e Taviano.



“Ad un anno dal raggiungimento di importanti numeri, nel corso di Match it Now del 2017, anche per quest'anno ci aspettiamo un buon risultato e una buona partecipazione alla tipizzazione. Più alto è il numero dei tipizzati e più alta la possibilità di aiutare tutti gli ammalati in attesa di trapianto afferma Maria Stea Presidente Admo Puglia Onlus che poi continua "il mio invito a tutti quei ragazzi e quelle ragazze dai 18 ai 35 anni a farsi avanti e a venirci a trovare in Piazza. Noi vi aspettiamo”.



Come fare? Per “arruolarsi” come donatori sarà sufficiente andare in una delle nostre piazze coinvolte e sottoporsi ad un colloquio con il personale medico; per concludere l’iter sarà richiesto un prelievo venoso. Un modo semplice ma molto immediato che lo scorso anno, ha consentito a migliaia di giovani di iscriversi come nuovi potenziali donatori. Il dato regionale 2017 è di circa 400 nuovi iscritti al registro donatori di midollo osseo su un totale nazionale di 3700 circa.



Match it Now è un grande evento che coinvolgerà oltre 150 fra volontari e sanitari adeguatamente preparati e impegnati negli eventi pugliesi a portare informazioni corrette sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.





DATE E LUOGHI DI PUGLIA



15 settembre 2018

Gravina di Puglia (Ba) - Piazza Notar Domenico



17 settembre 2018

Lecce - Sensibilizzazione c/o Istituti superiori e Univ. del Salento (dal 17 al 22 settembre).



21 settembre 2018

Altamura (Ba) - c/o VII Regg. Bersaglieri dalle 8.30 alle 10.30

Altamura (Ba) - c/o Chiesa San Domenico dalle 19 all 21



22 settembre 2018

Acquaviva delle Fonti (Ba) – Piazza Garibaldi dalle 10 alle 19

Bari - C.so Vittorio Emanuele (fronte Palazzo dell'Economia) dalle 9 alle 22

Brindisi - Piazza della Vittoria dalle 9 alle 21

Lecce - Piazza Palio dalle 9 alle 13

Taranto - Piazza Immacolata dalle 9 alle 21

Taviano (Le) - c/o Casa del donatore di Via Superga, 26 dalle 15,00



12 ottobre 2018

Foggia (Fg) - Piazza Lanza



Tra le conferme dell’edizione 2018, il sostegno della Lega Serie A TIM che consentirà la promozione di “Match it now” sui campi di calcio in occasione della V Giornata del Campionato (in programma il 21-22-23 settembre): lo spot ufficiale della Settimana sarà proiettato sui maxi-schermi degli stadi ed esposto uno striscione prima del fischio di inizio delle partite.



Per Match it Now, i monumenti delle Città coinvolte saranno illuminati.

A Bari sarà il palazzo della Provincia ad essere per l'occasione illuminato.



Il 22 a Bari in Corso Vittorio Emanuele, sarà presente Valeria Favorito, "sorella" di Fabrizio Frizzi.