Bari - Il Vicepremier, Salvini, in visita allo stand dell’Esercito, allestito in Fiera del Levante. 13/09/2018 E’ iniziata dallo Stand dell’Esercito, la visita, alla Fiera del Levante di Bari, dell’Onorevole Ministro dell’interno e vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo SALVINI accolto dal Generale di Brigata Mauro Prezioso Comandante Territoriale dell’Esercito in Puglia.

A visitare lo stand, nei giorni scorsi, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri l’onorevole Luigi Di Maio Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Durante le loro visite, le alte cariche del Governo hanno espresso la loro vicinanza alla Forza Armata ed ai loro componenti, salutando tutti i militari presenti allo stand e apprezzando sia la mostra statica di mezzi e materiali che la possibilità data ai visitatori di interagire con in militari scalando la parete di roccia o cimentandosi nel military fitness.

Hanno voluto percorrere gli stand di Forza Armata allestiti dal Comando Militare Esercito “Puglia” oltre al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Bari Presidente ANCI, Antonio De Caro con ’Assessore Carla Palone, l’Onorevole Trifone Altieri, l e il Generale BRIGATA Mario Fine, Capo del Personale dell'Associazione Cavalieri italiani Sovrano Militare Ordine di malta (A.C.I.S.M.O.M.)” e numerose autorità politiche locali.

La Fiera del Levante di Bari, costituisce un punto di incontro privilegiato tra il territorio e l’Esercito, grazie alla quale viene confermata la forte attrattiva della Forza Armata nella società confermandosi come un organizzazione che, fondata su un solido e glorioso passato, si proietta con entusiasmo nel futuro assicurando la certezza della sua presenza per qualunque cosa succeda, in qualunque situazione e a qualunque costo.

“Noi ci siamo sempre insieme e di più - anche in Fiera del Levante”.