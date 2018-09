23 settembre - Duo Fisarmonie al Palazzo Gallone di Tricase (Lecce) 23/09/2018 48^ Stagione Concertistica

Ultimo appuntamento della rassegna Classica d'estate, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, in collaborazione con l'Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart e con il patrocinio dei comuni di Tricase e Tiggiano.

Domenica 23 settembre, nella splendida cornice del Palazzo Gallone di Tricase, si chiude in bellezza con l'esibizione del duo di fisarmoniche “Fisarmonie”, che eseguirà musiche di Piazzolla, Galliano, Ganzer e tanti altri.



Il Duo FisArmonie nasce nel 2008 con l’obiettivo di diffondere la cultura della fisarmonica nelle diverse forme musicali proponendo musica classica e contemporanea con la contaminazione di altri generi musicali.

Il duo ha da subito incontrato i consensi sia del pubblico che della critica musicale per la facilità camaleontica ad interpretare con stile e professionalità diversi generi musicali. Il duo continua a lavorare con il gusto per la ricerca in territori musicali poco esplorati, spesso distanti fra loro per cultura e storia. Nei programmi proposti si svolge sempre un pensiero che attraversa opere di autori diversi senza mai rinunciare a qualcosa che affonda le sue radici nella migliore tradizione dell'identità classica.

Con estremo rigore e con piena fedeltà interpretativa, il Duo FisArmonie restituisce alla musica l'incanto e il piacere dell'ascolto, avvicinando così il pubblico anche a composizioni che possono apparire più difficili all’ascolto. L’esperienza fino ad oggi accumulata dai due musicisti ha permesso loro di interpretare molti generi musicali, risultando sempre attenti allo stile e al fraseggio musicale. Una profonda intesa, il grande affiatamento caratterizzano il Duo nell’esecuzione dei numerosi concerti tenuti in Italia all’interno di diversi festival e rassegne di musica da camera.



Prevendite disponibili presso la Camerata Musicale Salentina e l'Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart di Tricase (tel. 3478022725). Ticket disponibili anche online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

NICOLA MAURO

Mauro Nicola nasce a Gallipoli (Le) nel 1981. Intraprende in tenera età lo studio del pianoforte manifestando sin da subito la sua passione per la musica e scoprendo nella fisarmonica la sua identità di musicista. Inizia, quindi, molto giovane lo studio della Fisarmonica sotto la guida del M° P. Vignani, diplomandosi poi brillantemente presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M° F. Palazzo. Successivamente si è anche laureato col massimo dei voti e la lode in “Musica e Nuove Tecnologie” presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce. Ha al suo attivo diverse masterclass, tra i più importanti: il corso del M° G. Scurti “La fisarmonica nella musica contemporanea” e le Masterclass dei M° S. Hussong e T. Anzellotti, fisarmonicisti di fama internazionale. Inoltre, ha frequentato corsi di pianoforte, di didattica per il solfeggio e di musica elettronica. Risulta vincitore nel 2004 del primo premio “La Vallonea” nella sezione musica da camera, dal 2013 è docente di Fisarmonica presso il Liceo Musicale I.I.S.S. E. Giannelli di Parabita (LE). Collabora attivamente con diversi gruppi ed artisti, esibendosi in ambito nazionale ed internazionale sia in qualità di solista che in formazioni cameristiche anche per importanti Associazioni quali la Fondazione Lirico Petruzzelli di Bari.



VINCENZO DE NITTO

Vincenzo De Nitto, nasce a Latiano (Br) nel 1971. Intraprende lo studio della fisarmonica all’età di otto anni con il M° Antonio Baldari, conseguendo già in tenera età numerose vittorie in concorsi di esecuzione fisarmonicistica. Successivamente intraprende lo studio della fisarmonica classica con il M° Francesco Palazzo presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari, conseguendo il diploma decennale con il massimo dei voti. Il suo percorso accademico continua con il biennio specialistico in fisarmonica presso il medesimo conservatorio, terminato nel 2009 con una tesi intitolata “La Fisarmonica: storia, organologia e trascrizioni dal repertorio barocco”, con la votazione di 110 e lode. Ha al suo attivo diverse masterclass, più importante fra tutte quella con il M° Teodoro Anzellotti, il quale in una dedica a Vincenzo De Nitto scrive di essere rimasto colpito dalle sue doti e dalla sua intelligenza musicale. In seguito frequenta il corso superiore di fisarmonica presso l’Accademia Fisarmonicistica Italiana dove, con il M° Claudio Jacomucci e l’insegnante Kathleen Delaney, oltre ad approfondire la prassi esecutiva ed interpretativa dello strumento, affianca lo studio della Tecnica Alexander applicata alla fisarmonica. Svolge un’apprezzata attività concertistica, sia da solista che in formazioni cameristiche varie. Ha suonato per importanti associazioni come la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli di Bari. Nel 2010 gli viene conferito il “Premio Aurora” per meriti artistici da parte dell’Associazione artistico-musicale “Aurora Terra di Puglia”. Il suo repertorio solistico spazia dalle trascrizioni di epoca barocca (G. Frescobaldi, J.S.Bach, D. Scarlatti, L. Leo ecc.), alla musica contemporanea originale per fisarmonica classica (O. Schmidt, J. Francaix, K, Olczak, J.Tiensuu, ecc.) oltre alla dedizione al tango argentino con particolare riferimento alla musica di Astor Piazzolla. La sua immensa curiosità musicale e l’incessante desiderio di allargare le proprie conoscenze, accoppiate ad un fortissimo bisogno interiore di andare oltre la sola interpretazione di musiche originali e non, lo spingono nell’ultimo periodo ad avviare un percorso verso l’improvvisazione ed il Jazz con il M° Gianni Lenoci.



PROGRAMMA MUSICALE

J. Ganzer Meccanico

I. Battiston Movida

A. Surcov Byeroska

A. Piazzolla Oblivion

G. Hermosa Anatango

J. Pachelbel Ciaccona

K. Olczak Berceuse

V. Trojan Tarantela

V. Galliano Tango Pour Claude

A. Piazzolla Violentango



BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 5, Ridotto* € 2



* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Soci BiCinema | Abbonati alla Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2017-18



La riduzione verrà applicata SOLTANTO dietro presentazione del relativo documento che la consente.



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO ed esercente CAMERATA MUSICALE SALENTINA.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando un biglietto per uno spettacolo, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.