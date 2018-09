Maurizio Castellano Castellana (Bari) - Serie A2, Materdominivolley: prima amichevole, in casa contro Gioia 13/09/2018 Proseguono i lavori di preparazione atletica in vista della prossima stagione per la Materdominivolley.it Castellana Grotte che, anche il prossimo anno, sarà impegnata nel campionato nazionale Serie A2 Credem di pallavolo maschile. Come sempre l’organico a disposizione di mister Maurizio Castellano si divide tra gli allenamenti al Pala Grotte e le sedute presso il centro Crossfit Monopoli.

Sabato 15 settembre alle ore 17, proprio nell’impianto castellanese di via Renato dell’Andro, prima amichevole stagionale. Sul gommato di Castellana, arriva la Gioiella Gioia del Colle, formazione di serie A2, per un anticipo tutto pugliese delle prossime sfide del girone Blu. Ingresso gratuito per un test in cui mister Castellano potrà iniziare a valutare l’inserimento dei nuovi giocatori rispetto allo scorso anno.



ACCADEMIA - Si è radunata, ad inizio settimana, anche l’Accademia del Volley Giovanile di Puglia della Materdominivolley.it Castellana Grotte. Ad accogliere i tanti giovani talenti, pugliesi e non solo, il presidente Michele Miccolis, il direttore tecnico Vincenzo Fanizza e tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Dopo la vittoria della Junior League e dopo i piazzamenti di prestigio nelle tante finali della passata stagione, riparte così il percorso dell’Accademia che, per il 2018/2019, sarà concentrato su tutti i tornei giovanili e sul campionato di serie C.