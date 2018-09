DOMENICA IN PRIMA SERATA SU RAI1 LA VITA PROMESSA, FICTION GIRATA A NARDÒ 14/09/2018 A ottobre scorso le riprese nella bellissima location di Masseria Brusca



Andranno in onda domenica 16 e lunedì 17 settembre alle ore 21:25 su Rai 1 le prime due puntate de La vita promessa, serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia e girata in parte proprio a Nardò (le altre puntate andranno in onda 24 settembre e 1 ottobre). Una serie sostenuta anche da un finanziamento di Apulia Film Commission.

Lo scorso ottobre un cast importante con i nomi, tra gli altri, di Luisa Ranieri, Francesco Arca, Emilio Fallarino, Primo Reggiani e Lina Sastri, e la “firma” alla regia di Ricky Tognazzi, ha girato presso la location di Masseria Brusca una serie di scene: qualche interno (ad esempio, la stalla della masseria) e l’esterno di una festa (nel grande piazzale dello storico edificio di proprietà della famiglia Zuccaro). Una settimana circa di riprese e di duro lavoro per gli interpreti del film, che nelle pause hanno apprezzato tantissimo la città e il suo territorio, godendosi peraltro una serie di giornate di sole molto belle. Sul set ci fu anche la gradita sorpresa dell’arrivo di Simona Izzo, attrice e moglie di Ricky Tognazzi, appena uscita dal reality Grande Fratello Vip. Per lei qualche giorno di relax tutto neretino in compagnia del coniuge regista de La vita promessa. Il film è stato girato a Nardò, Monopoli, Taranto e Giuliano di Leuca (la Puglia è servita come ambientazione per la campagna siciliana della fiction) e anche a Sofia in Bulgaria (esterni e interni di New York).

Il film dunque sbarca finalmente in tv domenica. La vita promessa, che attraverso la distribuzione di Rai Com è già stata venduta in Giappone, Usa e America Latina, si svolge nell’arco di circa dieci anni e va dal 1921 al 1930, passando attraverso la crisi finanziaria americana del 1929. E affronta diversi temi tra i quali quello dell’immigrazione. È la storia di Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri), una madre coraggio che lascia la Sicilia per l’America appunto dove spera di dare ai suoi cinque figli un futuro migliore. Quella dei Carrizzo è la storia epica di una delle tante famiglie siciliane sullo sfondo del più grande esodo migratorio della storia moderna durante gli anni Venti.

“Anche questa - spiega l’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Giulia Puglia - è una produzione importante, con un regista e attori di rilievo, che hanno subìto il fascino della nostra città. Masseria Brusca è stata scelta ancora una volta per alcune scene, tra cui quella molto importante di una grande festa all’aperto che caratterizza la prima parte della storia di Carmela, la protagonista interpretata da Luisa Ranieri. So che Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo, con tutti gli attori e con chi ha lavorato al film, sono stati bene da noi e hanno apprezzato luoghi, cibo e atmosfera, al di là dell’impegno professionale. A noi resta la conferma di essere un territorio che ha appeal per chi fa cinema, una risorsa che ci consente di promuovere i contesti in modo eccezionale, peraltro non con “chiavi” magari più consuete come il mare. Una promozione eccezionale come solo un film riesce a fare, anche grazie all’Apulia Film Commission. Rai 1, del resto, non è una vetrina qualunque”.