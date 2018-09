[PHOTOGALLERY] Bari - Corno d’Africa, Emiliano: “Una gigantesca opportunità per l’Europa” Convegno in Fiera con Romano Prodi 14/09/2018 “Noi siamo consapevoli dell’importanza di questa giornata. Il nostro Paese ha una sua responsabilità storica rispetto al Corno d’Africa, con molte contraddizioni e tante situazioni del passato non semplici da metabolizzare”.

“Oggi noi a Bari - ha proseguito Emiliano - ci approcciamo a questo tema raccogliendo anche il lavoro importantissimo del Presidente Prodi che ringrazio per essere qui. Sappiamo, quindi, che i legami che sono stati stabiliti tra il nostro Paese e il Corno d’Africa hanno trovato, proprio nella figura del Presidente Prodi e di altre personalità, l’innesco di un processo che noi ci auguriamo possa dare dei buoni risultati. E ce lo auguriamo prima di tutto sotto l’aspetto dei rapporti umani e del profondo desiderio di pace che l’Italia da sempre esprime in ogni suo gesto”.

“Abbiamo accettato molto volentieri - ha detto Emiliano - di accogliere la proposta di un soggetto privato come Polis Avvocati, dotato però di responsabilità sociale, che si è incaricato di organizzare insieme alla Regione Puglia questo evento. Ciò dà il senso di come persino la politica estera possa avere un approccio dal basso, senza minimamente avere intenzione di interferire su funzioni di esclusiva pertinenza dello Stato nazionale. Siamo altresì convinti che anche la politica estera abbia bisogno di quell’afflato di profonda umanità e sentimento senza il quale qualunque atto politico è nella sostanza irrealizzabile. Ecco perché noi ci siamo messi a disposizione, con discrezione, giacché ancora non padroneggiamo quell’insieme di conoscenze su questo delicato argomento. Lo scopo di questa giornata è avere proprio quegli elementi di conoscenza, per poi muoversi senza correre il rischio di dire una parola sbagliata nel momento sbagliato”.

Secondo Emiliano “il nostro Paese può registrare uno dei più lunghi periodi di pace della sua storia grazie all’Unione Europea; ha realizzato obiettivi straordinari e il Mezzogiorno d’Italia oggi dispone di mezzi e di logiche di pianificazione strategica degli interventi economici che erano inimmaginabili fino a poco tempo fa. Siamo ancora in difficoltà a spiegare alle giovani generazioni che in questi anni la stragrande maggioranza delle opere strategiche sono state realizzate mediante l’impiego delle strategie europee”.

“L’Africa - ha concluso Emiliano - è una gigantesca opportunità per l’Europa, ma qualcuno continua ancora ad avere paura di questo continente, alimentando la falsa psicosi dell’invasione. Questa rappresentazione è un delitto contro l’umanità. Non si tratta di aiutare qualcuno, bensì si tratta di far godere a ciascuno dei diritti essenziali dell’umanità, primo fra tutti il diritto a muoversi nel mondo in libertà e contemporaneamente provare a costruire un mondo migliore.

La Puglia oggi ribadisce la sua visione: per noi il rapporto con l’Africa, e in particolare col Corno d’Africa, è una grande opportunità che, peraltro, potrebbe consentirci di rimediare agli errori del passato”.

Quello che io mi auguro - ha detto il Presidente Prodi, a cui sono state affidate le conclusioni della prima sessione del convegno - è che da oggi finalmente si apra un dibattito sui Paesi del Corno d’Africa. L’Italia non è un Paese leader mondiale, ma è uno Stato che, data la sua dimensione importante ma non dominante nel mondo, deve più degli altri fare delle scelte strategiche. Noi dobbiamo interessarci dell’Africa, ma abbiamo alcuni Paesi che devono ricevere un’attenzione maggiore da parte dell’Italia: la Libia e il Corno d’Africa. Il Corno d’Africa è una realtà variegata che forma un mercato di circa 115 milioni di persone. Noi con questa realtà abbiamo avuto un rapporto speciale che se non ricostruiamo da capo il tempo lo esaurirà”.