Bari - NUOVA APP “FAL” E NUOVO SITO WEB MEZZI E CANTIERI IN TEMPO REALE PER UTENTI E TURISTI 14/09/2018 Una mappa interattiva dei cantieri aperti, con un focus su Matera 2019; la possibilità di monitorare real time treni e bus verificandone posizione ed eventuali ritardi; dettagli sul percorso dei mezzi con indicazioni per raggiungere stazioni e fermate; bigliettazione online; comunicazioni di servizio e news per comunicare tempestivamente con gli utenti. Sono le principali novità del nuovo sito internet e della nuova FAL App presentati questa mattina in Fiera del Levante a Bari dal Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi; dall’assessore regionale pugliese alla Mobilità, Gianni Giannini; dall’assessore regionale lucano alle Politiche di Sviluppo, Roberto Cifarelli; dal Sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“Ferrovie Appulo Lucane - ha detto il Presidente Matteo Colamussi - punta sempre più sulla tecnologia e sul contatto diretto con gli utenti per migliorare ed aumentare i servizi, con un occhio particolare anche ai turisti in vista dell’appuntamento con Matera 2019, che ci vede attualmente impegnati in oltre 12 cantieri aperti sulla linea. La principale novità del sito web di Fal, infatti, è quella di poter seguire in tempo reale l’andamento dei cantieri cliccando su una mappa. Riteniamo giusto che una Società pubblica come la nostra renda conto pubblicamente ai cittadini del proprio operato, quindi delle modalità e dei tempi di spesa dei fondi pubblici. Per quanto ci riguarda siamo orgogliosi di poter dimostrare che i nostri cantieri, nonostante i tanti ostacoli burocratici, stanno rispettando puntualmente il cronoprogramma su cui ci siamo impegnati. Entro luglio 2019 termineremo 22 chilometri di raddoppio ferroviario, entro il 2022 saranno 30. L’altra principale novità, che per noi è un’operazione di coraggio e di verità, è quella che da oggi, sia dal sito che dalla APP, gli utenti potranno monitorare in tempo reale il percorso di treni e autobus, verificando eventuali cambiamenti e/o ritardi. Siamo tra i primi in Italia ad offrire questi servizi, nella certezza che in questi anni il contatto real time con gli utenti avviato su Facebook fin dal 2010 ci abbia aiutati a migliorare e a crescere”.

L’assessore Gianni Giannini, riferendosi agli oltre 300 milioni di euro di investimenti, in parte già conclusi, in parte in corso, che la Regione Puglia ha in atto con Fal, ha detto: “Mi auguro che non sorgano intoppi politici o tecnico – amministrativi che mettano a rischio il percorso virtuoso di questi anni tra noi e Fal, altrimenti qualcuno poi dovrà assumersi la responsabilità di non garantire l’efficacia della spesa dei fondi pubblici ed il diritto alla mobilità dei cittadini tutelato dalla Costituzione. Nel 2013 quando sono arrivato in Regione – ha aggiunto – Fal era una ferrovia a scartamento ridotto, con treni e bus vecchi di 25 anni, mezzi scassati e stazioni pericolanti. Oggi è un’Azienda pubblica che smentisce il luogo comune in base al quale il pubblico non è efficiente, ha rinnovato le infrastrutture, sta raddoppiando la linea e, grazie agli investimenti sulla sicurezza, ha treni che vanno anche più veloci delle ferrovie ordinarie”.

“Fal – ah aggiunto l’assessore lucano, Roberto Cifarelli – è l’esempio di come un’Azienda di Stato gestita con piglio manageriale possa dimostrare che all’impegno quotidiano corrispondono dei risultati talmente positivi da fare di questa Azienda un gioiello istituzionale”.

Sulla tecnologia messa al servizio dei cittadini, si è soffermato il Sindaco di Bari, Antonio Decaro: “Sono felice che questi nuovi servizi vengano presentati nel padiglione del Comune di Bari, che quest’anno abbiamo voluto dedicare all’innovazione tecnologica. Navigando nei nuovi servizi Fal, sembra di fare un salto nel futuro, invece siamo nel presente e questi servizi vengono messi a disposizione delle migliaia di pendolari che ogni giorno si muovono nell’Area metropolitana di Bari e ai quali in questi anni, in sinergia, abbiamo dedicato tutta la nostra attenzione, migliorando sensibilmente la qualità ed i servizi del trasporto pubblico locale”.