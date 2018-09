Con La Puglia è Servita, turisti gourmet dal Cile e Canada in visita a Bari 14/09/2018 LA PUGLIA È SERVITA INCOMING

Nel prossimo week end il Consorzio ospiterà due gruppi di turisti gourmet provenienti da Cile e Canada

L'intenso lavoro insieme al Movimento Turismo del Vino Puglia e di Buonaterra Movimento Turismo dell'Olio Puglia - partner de La Puglia è Servita - sta portando frutti importanti per la valorizzazione del turismo enogastronomico della nostra regione.

Nel prossimo week end, il Consorzio ospiterà due gruppi di turisti gourmet provenienti dal Cile e dal Canada in visita a Bari. La sosta pugliese rientra tra le tappe del loro esclusivo e lungo viaggio alla scoperta del Sud Italia. I partecipanti si caratterizzano per appartenere ad un target luxury, segmento che ha avuto una crescita esponenziale nel settore turistico negli ultimi anni, che con il loro potere di spesa e la loro voglia di nuove esperienze rappresentano uno stimolo a migliorare e personalizzare la qualità dell’offerta turistica pugliese.

Si inizia, dunque, sabato 15 settembre con l'incoming di 16 visitatori cileni. Dopo la visita alle bellezze storico culturali di Bari e di Bari Sotterranea, il gruppo avrà l'occasione di entrare in contatto con il top della cucina pugliese in occasione di una cena organizzata dal nostro socio Ristorante Biancofiore, punto di riferimento della clientela internazionale nel capoluogo pugliese.

Domenica 16 settembre, si procede con un gruppo di 20 turiste canadesi. Al mattino un tour nella Città Vecchia per conoscere la BariSotterranea, e poi trasferimento nella sede de La Puglia è Servita per un'esclusiva lezione di cucina. "Di domenica..dai nonni" il titolo della masterclass affidata alle cure delle cuoche della Masseria Il Frantoio. Il gruppo si cimenterà nella preparazione delle orecchiette e delle polpette - pietanze immancabili sulle nostre tavole domenicali - e successivamente, intorno ad un tavolo imperiale, potranno degustare un menù tutto pugliese raccontato dal superlativo ospite di casa Armando Balestrazzi. Occasione questa per apprezzare anche i vini Movimento Turismo del Vino Puglia e gli EVO di Buonaterra Movimento Turismo dell'Olio Puglia.