CASTELLANETA E LATERZA, AL VIA IL PORTALE TELEMATICO DELLE GARE D'APPALTO 15/09/2018 Accedere a tutte le gare d'appalto con un click, con tutte le informazioni, la massima trasparenza e senza più carta da produrre per tecnici e aziende. A Castellaneta e Laterza tutto questo non è un sogno ma realtà, grazie al portale telematico per la gestione delle gare d'appalto, strumento innovativo attivato dalla Centrale Unica di Committenza Castellaneta - Laterza, con l'obiettivo di velocizzare le procedure di gara in tutte le fasi e offrire maggiori certezze alle imprese, in conformità alle indicazioni di legge previste dal nuovo Codice degli Appalti.



Il portale telematico è stato presentato venerdì 14 settembre in un doppio seminario pubblico a Laterza e Castellaneta, rispettivamente a Palazzo Marchesale e Palazzo Catalano, dal responsabile della Centrale Unica di Committenza Arch. Pantaleo De Finis, che ha illustrato alla platea di imprenditori, professionisti, associazioni di categoria e ordini professionali le caratteristiche della piattaforma - utilizzata anche da grandi stazioni appaltanti di città metropolitane come Bari - e i vantaggi per tutti gli attori coinvolti. A partire dagli uffici comunali, con un minor carico di lavoro e velocizzazione delle procedure di gara in tutte le fasi, dalla pubblicazione all'espletamento della gara, all’aggiudicazione. Agevolata la partecipazione degli operatori economici che possono iscriversi e partecipare ai procedimenti in modalità digitale. Maggiori certezze alle imprese che non dovranno più produrre plichi cartacei con relativi incartamenti con il rischio sempre presente di smarrimento, errata ricezione e altri inconvenienti, oltre ai costi di spedizione che nel caso di gare telematiche vengono azzerati. Maggiore trasparenza per i cittadini, che potranno facilmente consultare online tutti i procedimenti dei due enti della Terra delle Gravine relativi a lavori, forniture e servizi.



Castellaneta e Laterza sono fra i primi comuni in Puglia a dotarsi del portale telematico, anticipando di alcuni mesi l'obbligo di eliminare la comunicazione cartacea fra stazioni appaltanti ed enti in tutte le fasi di gara, a partire dal prossimo 18 ottobre. Infatti, sono oltre sei le gare d'appalto gestite in modalità completamente digitale, dalla Centrale Unica di Committenza Castellaneta - Laterza.



«Una sinergia, quella fra i due enti, che coltiviamo da anni - commenta il primo cittadino di Laterza Gianfranco Lopane - e che nei prossimi anni sarà sempre più operativa anche grazie alla Centrale Unica di Committenza ed alle innovazioni che abbiamo presentato oggi, con strumenti sempre più di partecipazione per i fornitori e di trasparenza per i nostri cittadini».



«La collaborazione fra i nostri comuni nasce non solo per le sollecitazioni del legislatore nazionale - aggiunge il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti - ma perchè siamo fortemente convinti che il nostro territorio debba essere gestito con un nuovo modello di governance, che superi definitivamente la politica miope del campanile.

Con la Centrale Unica di Committenza abbiamo cementato ulteriormente la collaborazione con Laterza, fornendo alle aziende, tecnici ed ai nostri cittadini uno strumento innovativo e all'avanguardia».



Il bando di iscrizione alla Centrale Unica di Committenza Castellaneta - Laterza è sempre aperto: da oggi - dunque - tutte le imprese e i professionisti sono invitati a registrarsi telematicamente al portale, raggiungibile all'indirizzo www.cuc-castellanetalaterza.it , per partecipare ai lavori, servizi e forniture dei due enti.



La Centrale Unica di Committenza è stata costituita il 16/11/2015 con una convenzione tra i due comuni della Terra delle Gravine, con la quale esercitano, in forma associata, l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il portale telematico è disponibile online all'indirizzo www.cuc-castellanetalaterza.it.