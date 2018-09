Bari - PRESENTATO IN FIERA “PUGLIASHOWCASE 2018” 16/09/2018 Il teatro contemporaneo pugliese in vetrina a Roma. È stata presentato alla Fiera del Levante di Bari, nello stand della Regione Puglia, “Pugliashowcase 2018”, cartellone di spettacoli che andrà in scena a Roma nel teatro di Villa Torlonia e al teatro palladio dal prossimo 26 settembre al 30. Dodici compagnie, dodici spettacoli, cinque giorni, due teatri. Sono questi i numeri di un progetto che punta a dare valore a un prodotto immateriale della regione come il teatro e che ha raccolto ben 38 proposte di partecipazione al bando.



Un progetto della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, finanziato nell’ambito delle FSC 2014-2020 “Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, Progetto Sviluppo e Internazionalizzazione della Filiera Culturale e Creativa dello Spettacolo dal Vivo – Teatro Danza, in collaborazione con Teatro di Roma e Fondazione Roma Tre Teatro Palladium. Con il Patrocinio di Roma Capitale - Municipio VIII e la collaborazione di ANCT – Associazione nazionale dei critici di teatro; Teatro e Critica mediapartner.



“Con questo progetto – spiega Carmelo Grassi, presidente di Arti, l’associazione delle reti teatrali italiane – abbiamo voluto dare una ulteriore mano alle produzioni pugliesi che già lavorano fuori dai confini regionali e con qualità ma che oggi avranno una ulteriore possibilità. Come Arti abbiamo sostenuto fortemente il progetto chiedendo anche a tutti i direttori dei circuiti teatrali italiani di esserci e vedere gli spettacoli”. “Aver fatto rete – conclude Giulia Delli Santi, responsabile attività teatrali Teatro Pubblico Pugliese – con grandi strutture del teatro nazionale e chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore, anche internazionali, sicuramente rappresenta il traguardo raggiunto, e questa volta non nel nostro territorio, ma nella capitale”.