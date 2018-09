Bari -Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Istituto dell’Enciclopedia Treccani per valorizzare le identità culturali 16/09/2018 Le strade della Fiaba



Firmato oggi protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani finalizzato alla valorizzazione delle identità culturali





La Fiaba pugliese entra nel “vocabolario” culturale della Treccani, per diventare collante identitario di tutta la tradizione orale del Sud Italia. Con il protocollo d’intesa «Le strade della Fiaba», ratificato oggi alla Fiera del Levante con lo storico Istituto, la Regione Puglia prosegue nel progetto di valorizzazione delle identità culturali. Con l’obiettivo di fare sistema con le altre regioni del Sud per il consolidamento dei reciproci legami identitari, in coerenza e in sinergia con quanto definito nel Piano Strategico della Cultura e nel Piano Strategico del Turismo, guarda alla Basilicata - in vista di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 - e alla Campania, terra natale di Giambattista Basile, inventore nel 1600 della fiaba come genere letterario, per arrivare a candidare la Fiaba a patrimonio immateriale dell’Unesco.

L’accordo, sottoscritto direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno e dal Direttore Generale dell’Istituto Treccani, Massimo Bray, nell’ambito delle attività del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo della Regione Puglia coordinate alla Campionaria barese dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Pugliapromozione e Apulia Film Commission, prevede innanzitutto un percorso di approfondimento e di ricerca da svolgere con il coinvolgimento di professionalità nazionali e internazionali sul tema della Fiaba, tra i fattori identitari del territorio pugliese e meridionale, al fine di fornire le basi storico-antropologiche per la sua tutela, valorizzazione e promozione.

“È una delle intese, tra le tante istruite dal mio Dipartimento - evidenzia entusiasta il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Aldo Patruno - di cui sono più orgoglioso: per il fascino del tema, la fiaba come elemento strategico di valorizzazione culturale e turistica del Territorio; per come nasce, dal confronto intellettuale e progettuale con gli esperti culturali del Presidente della Regione Puglia, a partire dalla Professoressa Laura Marchetti cui va il mio profondo ringraziamento; per l’autorevolezza del partner Treccani che, proprio sull’argomento della Fiaba, siamo riusciti ad incrociare; e, infine, per le enormi potenzialità che ha il progetto in relazione allo sviluppo di itinerari tematici. Siamo già al lavoro e vedremo i primi risultati molto presto”.

«Si parla ovunque di identità, nell’80% dei casi di identità culturale. E l’Enciclopedia Treccani – ha spiegato Massimo Bray - è il luogo dell’identità culturale del nostro Paese, una sintesi di tutte le culture, alte e basse, tra cui la Fiaba, nella quale si esercita la memoria di una tradizione con una connotazione popolare».

La firma del Protocollo d’intesa «Le strade della Fiaba», per il quale è prevista la costituzione di un comitato tecnico di coordinamento, avrà durata biennale con possibilità di rinnovo. Esso si inserisce nella più ampia strategia culturale della Regione Puglia che negli ultimi mesi ha portato alla strutturazione, con altre regioni del Mezzogiorno, di un sistema integrato dei Cammini storici, spirituali e tematici del Sud, a partire dalle Vie Appia e Francigena, allo sviluppo di relazioni sinergiche tra i 4 siti Unesco pugliesi, in collaborazione con i Parchi nazionali dell’Alta Murgia e del Gargano, alla valorizzazione e promozione del folklore, delle tradizioni popolari, dei fuochi, delle bande. L’accordo tra Regione e Treccani si svilupperà attraverso progetti specifici, convegni, workshop, pubblicazioni ed eventi, con punto di riferimento la Fiaba quale fattore identitario e storico-antropologico del Paese, ma allegando il campo di azione a tutti gli altri temi e progetti che verranno concordati tra l’Istituto Treccani, i Dipartimenti della Regione Puglia competenti per materia e gli Enti e Società del Sistema Regionale della Puglia, tra cui Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission e Pugliapromozione. Sarà, inoltre, coinvolto attivamente il Collegio degli Esperti in materia di Cultura istituito dal Presidente della Regione Puglia, nell’ambito del quale è nato e si è sviluppato il progetto sulla Fiaba, grazie all’iniziativa appassionata della Professoressa Laura Marchetti, cui sarà affidato il coordinamento scientifico dell’intera iniziativa.

All’esito degli approfondimenti scientifici e delle attività di divulgazione, il progetto «Le Strade della Fiaba» sarà candidato ad una delle diverse fonti di finanziamento previste dalla programmazione unitaria o dai programmi Interreg di cooperazione territoriale, con l’obiettivo di arrivare a strutturare sul territorio una rete di percorsi multifunzionali ispirati alla Fiaba, sul modello della Deutsche Märchenstraße, i 650 km di itinerario turistico-culturale da Brema ad Hanau che la Germania ha dedicato alle fiabe dei Fratelli Grimm.