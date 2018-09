CON BIGBUS, PUGLIA E SICILIA DA OGGI PIU’ VICINE: NUOVE LINEE, COMFORT DI VIAGGIO E TARIFFE VANTAGGIOSE 17/09/2018 Partnership tra l’azienda pugliese MarinoBus e

le siciliane SAIS Autolinee e Autoservizi Salemi



Altamura (BA), Palermo, Marsala (TP) 17 settembre 2018 –Marino S.r.l., azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma che opera anche a livello internazionale, SAIS Autolinee S.p.A., storica compagnia siciliana di trasporto pubblico tra le principali in Italia, e Autoservizi Salemi S.r.l., azienda siciliana con una capillare rete di collegamenti urbani, regionali e nazionali, annunciano di aver siglato un accordo grazie al quale saranno attivi, dal prossimo 11 ottobre, i nuovi collegamenti giornalieri dalla Puglia per la Sicilia e dalla Sicilia per la Puglia.



Le tre aziende italiane simbolo del viaggio di qualità su gomma rafforzano sinergicamente la loro presenza sul territorio costituendo un’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) sotto il brand BigBus. Al marchio BigBus che commercializza i titoli di viaggio a mezzo bus, da anni attivo sul territorio grazie alla volontà e all’esperienza di SAIS Autolinee e Autoservizi Salemi, oggi si aggiungono l’offerta e la competenza targate MarinoBus.



“La nostra strategia di sviluppo si fonda sulla volontà di selezionare i migliori partner per siglare accordi che ci consentano di ampliare l’offerta sul territorio nazionale, di garantire ai viaggiatori un servizio sempre più completo ed efficiente e di rispondere al meglio alle sfide crescenti della concorrenza anche internazionale. Ecco perché siamo soddisfatti dell’accordo con operatori affidabili quali SAIS Autolinee e Autoservizi Salemi, fiduciosi che questa partnership premierà l’utenza, innanzitutto siciliana e pugliese, e conseguentemente le nostre rispettive aziende”, afferma Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.



“Le nostre aziende svolgono un riconosciuto ed indispensabile servizio per i cittadini, in regioni spesso caratterizzate da reti di comunicazione e trasporto insufficienti o precarie. In tal senso, la collaborazione con Autoservizi Salemi e MarinoBus, offre ai viaggiatori un’alternativa estremamente confortevole, a tariffe accessibili. Il nostro obiettivo è quello di continuare a garantire un alto livello di prestazione, in linea con la filosofia che la nostra società persegue da oltre novant’anni”, commenta Fiorella Rodio, Direttore Generale di SAIS Autolinee.



“Offrire nuovi collegamenti tra Puglia e Sicilia è una grande opportunità per tutti i passeggeri. Pensiamo, ad esempio, alle esigenze di lavoratori e studenti ma anche a quelle dei turisti che vogliono godere delle spiagge e delle bellezze architettoniche siciliane e pugliesi e a quelle dei tantissimi devoti di San Pio che desiderano raggiungere San Giovanni Rotondo in modo agevole, comodo e sicuro. Le linee annunciate oggi intercettano pertanto bisogni già esistenti nell’utenza e siamo certi che i clienti apprezzeranno ancora una volta la qualità dei servizi che il mercato riconosce alla nostra società così come a MarinoBus e SAIS Autolinee”, aggiunge Gaspare Marino, Presidente di Autoservizi Salemi



“Sicilia - Puglia – Il piacere di viaggiare comodi” è lo slogan scelto dalle tre aziende per sottolineare il nuovo standard di qualità e di comfort del viaggio in perfetto stile italiano: allestimenti di interni di alto livello, poltrone XXL, poggiapiedi e maggiore spazio tra i sedili, Wi-Fi gratuito, supporto ricarica veloce per dispositivi mobili e possibilità di viaggiare con due bagagli, uno in stiva e uno a mano sul bus. Questi sono solo alcuni dei servizi offerti ai passeggeri che viaggeranno sui nuovi veicoli Van Hool Astromega, a un prezzo vantaggioso.



Marsala, Agrigento, Enna, Catania, Messina e Palermo in Sicilia e Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Gallipoli, Foggia e San Giovanni Rotondo in Puglia sono solo alcuni degli oltre nuovi 30 collegamenti tra capoluoghi di provincia e non, centri demografici, turistici e religiosi di rilievo.



È già possibile prenotare, acquistare i biglietti e consultare gli itinerari completi delle nuove linee, collegandosi al sito www.bigbus.it o contattando le singole società tramite i propri canali di vendita.





Info società:



BigBus

BigBus è una società di commercializzazione e vendita di titoli di viaggio a mezzo bus.

BigBus è nata dall’esperienza di SAIS Autolinee e Autoservizi Salemi, due realtà storiche e collaudate che da anni collegano i principali comuni siciliani con servizi di TPL e la Sicilia con il centro e nord Italia. Da settembre 2018 si consolida la partnership con MarinoBus, azienda pugliese di trasporto passeggeri su gomma. BigBus garantisce agli utenti prezzi competitivi, regolarità delle corse e qualità dei servizi grazie anche all’utilizzo di mezzi nuovi, efficienti e comodi che le aziende mettono a disposizione dei passeggeri.

Maggiori informazioni su: www.bigbus.it



MarinoBus

Marino Srl, con sede ad Altamura (BA) è attiva da 60 anni nel settore del trasporto su gomma ed è oggi – con il brand MarinoBus - una realtà di riferimento a livello nazionale, la cui crescita è costantemente orientata all’alta qualità del servizio in linea con i migliori standard internazionali.

Nata originariamente come operatore al servizio del territorio pugliese e lucano, negli anni si è prima consolidata in numerose aree della nostra Penisola e ha poi proposto i suoi servizi anche oltreconfine.

MarinoBus, con oltre 6.000 collegamenti, oggi serve infatti più di 200 destinazioni - tra cui Zurigo, Francoforte, Colonia, Stoccarda, Lussemburgo, Grenoble e Lione - grazie a oltre 200 autisti, 190 automezzi di proprietà e 3.000 biglietterie convenzionate.

Maggiori informazioni su: www.marinobus.it



SAIS Autolinee

Cortesia, puntualità, attenzione alla qualità del servizio, accurata manutenzione della flotta ed assistenza ai passeggeri, fanno di SAIS Autolinee una delle principali compagnie di trasporto pubblico nel panorama nazionale. L’azienda, fondata nel 1926, realizza i maggiori collegamenti autostradali in Sicilia e collega l'isola al resto dello stivale.

Consapevole che la soddisfazione dell'utente è l’elemento fondamentale per il successo aziendale e considerando il rispetto e la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria filosofia, SAIS Autolinee si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per progettare e produrre un’offerta di servizi di trasporto, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia, al fine di offrire ai viaggiatori un livello di servizio all'avanguardia.

Maggiori informazioni su: www.saisautolinee.it



Autoservizi Salemi

Autoservizi Salemi, con sede a Marsala (TP) è stata fondata nel 1948 ed è un’azienda in continua crescita, sempre attenta allo stile e ai particolari, determinata ai miglioramenti e proiettata alle innovazioni. In oltre 70 anni di attività l’azienda ha ampliato e diversificato i propri servizi, proponendo una fitta rete di collegamenti sia su scala urbana e regionale, che su scala nazionale, offrendo inoltre servizi di noleggio Pullman Gran Turismo. Tutti i mezzi hanno età media di 5 anni, vengono sottoposti a periodici ed accurati controlli e sono dotati di tutti i moderni confort (poltrone reclinabili, impianto stereo hi-fi, frigo-bar, TV, toilette e prese USB per la ricarica a bordo di telefonini e PC portatili). Efficienza, rispetto dell’ambiente e qualità dei servizi offerti sono le prerogative di Autoservizi Salemi.

www.autoservizisalemi.it