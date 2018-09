Lecce - Progetto Inter-Asia: Unisalento ospita 28 studenti dei Paesi Extra-EU 17/09/2018 Vengono da Cina, Iran, Pakistan e Kazakistan, hanno nomi difficili da pronunciare (Nazerke, Wenjie, Noraiz, Niloofar, Akbota, Tingyou, Faezeh), 26 su 28 sono ragazze. Sono gli studenti in mobilità che hanno frequentato, alcuni di loro resteranno in Unisalento fino ad ottobre, il Campus Ecotekne nell’ambito del progetto Inter-Asia, approvato e finanziato (€ 250.000) dal Bando Regionale “Azioni di Transnazionalità delle Università pugliesi” (Avviso pubblico n. 8/2016, pubblicata in BURP n. 140 del 07/12/2016) per rafforzare gli scambi e le collaborazioni in ambito scientifico e didattico, principalmente nei dipartimenti di area tecnico-scientifica.

In particolare nell’ottica di far conoscere UniSalento (attività di ricerca, laboratori, docenti e strutture) a studenti provenienti da Paesi asiatici con una vivace propensione alle collaborazioni ed incrementare, in tal modo, l’attrattività dell’Ateneo anche all’estero, si è data la possibilità a 28 studenti (6 ragazze cinesi, 9 iraniane, 10 kazake, 3 studenti pakistani di cui due di sesso maschile) provenienti da quattro Università (Sari Agricultural and Natural Resources University in Sari (SANRU University) – Iran; JINAN University, Guangzhou – China; Al-Faraby Kazakh National University in Almaty (KAZNU University) – Kazakhstan; National University of Sciences and Technology in Islamabad (NUST University), Islamabad – Pakistan) di effettuare un periodo di studio o tirocinio presso l’Ateneo salentino sostenuti da borse di mobilità, per periodi fino a 5 mesi.

Gli studenti stranieri hanno svolto attività presso i Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”: hanno seguito corsi, in particolare in Management Engineering, in Biologia e in Biotecnologie, o hanno effettuato tirocini in varie materie, con esperienze nei laboratori di astrofisica, nanotecnologie, biologia e biotecnologia, scienze agro-alimentari.

All’interno del progetto di mobilità, inoltre, sono state previste azioni ed iniziative a sostegno delle politiche che l’Ateneo ha intrapreso già da qualche anno in tema di internazionalizzazione, quali la creazione di una pagina dedicata al progetto sul sito Unisalento International attualmente in via di completamento, la realizzazione di servizi di accoglienza e di residenzialità per studenti stranieri, l’organizzazione di corsi di lingua italiana realizzati ad hoc per gli stessi studenti del progetto.

Allo stesso tempo, si è sostenuta l’esperienza di mobilità di 4 studenti salentini verso Cina e Kazakistan, Paesi che non sono coperti da finanziamenti Europei.



“Il progetto Inter-Asia rappresenta un ulteriore mattone nella costruzione di un Ateneo realmente internazionale, capace di cogliere ogni opportunità per permettere a ragazzi di nazioni, culture e tradizioni molto lontane di studiare e lavorare insieme oltre che di trascorrere momenti di svago e divertimento nel nostro territorio - afferma la coordinatrice del progetto, la prof.ssa Mariaenrica Frigione, Prorettrice di Area Tecnica-Scientifica con delega all’Internazionalizzazione. - Il mio auspicio è che il Salento non sia riconosciuto soltanto come un’area caratterizzata da superbe bellezze naturali, ma si identifichi anche con un’Università dinamica e attiva, luogo ideale per lo studio e la ricerca per tanti giovani studenti, italiani ed internazionali.

Nel conseguimento dei risultati raggiunti un apprezzabile contributo è stato fornito anche dal Centro Unico di Ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e Fund Raising e dall’Ufficio Relazioni Internazionali, che hanno affiancato i docenti per gli aspetti amministrativi – prosegue Frigione. –Del resto negli ultimi anni l’Università del Salento ha conseguito importanti risultati dal punto di vista dei finanziamenti: per la mobilità europea attraverso i Programmi Erasmus+, a cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento ministeriale, abbiamo ottenuto per l’anno prossimo oltre 860mila euro. A questo corrisponde un costante aumento degli studenti outgoing, circa 420 tra studenti e dottorandi per l’anno in corso, e in-coming. Sono circa 190 gli stranieri che hanno studiato nell’Università del Salento nell’AA 17/18, anche per merito dei due progetti di mobilità finanziati dalla Regione: InterAsia che ha raccolto per lo più l’area tecnico-scientifica, e Cross-border Studies in the Humanities, di connotazione umanistica. E se la Puglia si conferma tra le regioni più attive per la mobilità, tra gli Atenei pugliesi l’Università del Salento riesce a mobilitare il maggior numero di studenti” conclude la Prorettrice.