TERRA. Identità luogo materia, visita guidata straordinaria con il curatore

Una visita guidata speciale a Grottaglie (TA) per la mostra “TERRA. Identità luogo materia”.



Domenica 23 settembre, alle 18.30 nell’ex Convento dei Cappuccini, sarà proprio Antonio Vestita che, insieme ad Enrico Meo ha curato l’allestimento della mostra, a raccontare la bellezza della grande esposizione internazionale.



Si tratta di una visita non solo guidata ma piuttosto “dialogata”, la cui peculiarità sarà quella di essere accompagnati direttamente dal curatore, che, oltre a illustrare la mostra, racconterà al pubblico la genesi del progetto, le scelte di allestimento, i piccoli segreti che si celano nelle 45 opere provenienti da tutto il mondo.

L’evento si chiuderà al tramonto con un rinfresco d’autorein collaborazione con la Pasticceria Bernardi di Grottaglie.



Per partecipare all’evento, organizzato da Sistema Museo, è necessario acquistare il biglietto d’ingresso alla mostra ed è consigliata la prenotazione (0995623866 - grottaglie@sistemamuseo.it).



Inoltre, sabato 22 e domenica 23 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2018), il Museo della Ceramica di Grottaglie - sito nel Castello Episcopio - aderisce all'iniziativa proponendo visite guidate gratuite dal titolo "Tradizioni d'argilla". Attività per raccontare e condividere la storia della sua terra attraverso oggetti che hanno caratterizzato la quotidianità del lavoro e della festa nella tradizione locale.

Le visite guidate sono curate da Sistema Museo. I turisti interessati possono acquistare un biglietto cumulativo con visita la mattina al Museo della Ceramica e il pomeriggio visita alla Mostra della Ceramica .

(Per informazioni 099- 5623866)





L’esposizione “TERRA identità, luogo, materia” – promossa dal Comune di Grottaglie in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio - rende omaggio all’artigianato ceramico, quale elemento essenziale della storia identitaria della città di Grottaglie che da secoli riesce a trasformare la terra in opere d’arte.



La Mostra della Ceramica è inserita nella programmazione progettuale triennale del Comune di Grottaglie dal titolo ‘Acqua e Terra", a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia", Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall'Assessorato all'Industria turistica e culturale.